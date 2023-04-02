المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية تودع راتب ساند

من المقرر أن تودع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) في المملكة العربية السعودية.

ويتم صرف راتب ساند في مطلع كل شهر ميلادي، ولكن نظراً لأن أمس السبت (1/4/2023) وافق العطلة الأسبوعية، فسيتم صرفه اليوم الأحد.

نظام ساند

يقوم برنامج ساند، أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين، دون سن التاسعة والخمسين، الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

ويسهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة، يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ (بداية 2014 ميلادي).

وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتبارًا من 1435/11/1 هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

ما شروط استحقاق ساند؟

– أن يكون سعودي الجنسية.

– توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

– ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

– لا يوجد له دخل من عمل أو نشاط خاص.

– ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

– أن يكون قادراً على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

– التسجيل في الوزارة من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العمل.

– البحث بنشاط وجدية عن عمل.

– الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

– رقم الهوية الوطنية.

– اسم البنك ورقم الآيبان.

– العنوان وبيانات الاتصال.