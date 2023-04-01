أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أنه يتم صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) لمدة 12 شهراً متصلة أو منفصلة.

وجاء ذلك رداً على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدعم الشهري دون أن يعرف السبب.

وأوضح حساب خدمة العملاء عبر تويتر أنه “يتم إيقاف صرف تعويض ساند عند إكمال مدة صرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة، أو بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف أيهما أسبق”.

وأضاف “ويتم الإيقاف إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص، ويمكنك الاطلاع عبر الرابط التالي لمعرفة سبب الإيقاف (اضغط هنا)”.

برنامج ساند

هو أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وأوضحت المؤسسة خلال حملتها الإعلانية التي نفذها للتوعية بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، حين أطلقته في السنوات الأخيرة، أنه يتطلب للحصول على تعويض ساند أن يتقدم المتعطل خلال 90 يوماً من تركه العمل.

طريقة التقديم

يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في “التأمينات أون لاين” أو تطبيق “تأميناتي”.

ويصرف التعويض بواقع 60 بالمئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 بالمئة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

ويستحق المستفيد من نظام التعطل عن العمل (ساند) التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.

ويُعد برنامج “ساند” أحد أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين ومنشآت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا حيث تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صندوق “ساند” بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة على منشآت القطاع الخاص، مما ساعد في عدم فقدان الموظفين لوظائفهم.