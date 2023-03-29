أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أنه يمكن للمستفيد من معاش المتقاعد المتوفي تعديل بيانات الحساب البنكي بشكل إلكتروني من خلال خدمة تعديل بيانات القائم بالصرف.

ونشرت التأمينات الاجتماعية، مساء الثلاثاء، رسماً توضيحياً (إنفوجراف) للتأكيد على إمكانية البدء في الاستفادة من الخدمة من الآن فصاعداً.

لعملاء نظام #التأمينات_الاجتماعية، يمكن للمستفيد من معاش المتقاعد المتوفي تعديل بيانات الحساب البنكي بشكل إلكتروني من خلال خدمة "تعديل بيانات القائم بالصرف".#GOSI — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) March 28, 2023

صرف تعويض ساند لشهر مضان

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان، وأوضح حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر أنه يتم صرف التعويض شهرياً، علماً بأن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.

وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، قالت التأمينات الاجتماعية إنها تكون على النحو التالي:

1 – يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.

2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.

3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.

4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهراً خلال الثمانية و40 شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفير الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام:

1 – الإفلاس، ويكون في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2 – إنهاء النشاط، وذلك عن إنهاء علاقة بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.

3 – الفصل بموجب المادة 77، وذلك عند فصل وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.