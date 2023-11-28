السعودية تمنح الجنسية لـ 7 أشخاص

منحت المملكة العربية السعودية الجنسية لدفعة جديدة مؤلفة من 7 أشخاص بموجب قرار وزاري والمادة 14 من نظام الجنسية السعودية، كما ورد في العدد الأخير (5008) من جريدة أم القرى.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض( أنه صدر القرار الوزاري رقم (28 / وز) وتاريخ 1445/4/15هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـكل من رهف ومحمد إبني مهنا إبراهيم خليل العنزي.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة تبوك بأنه صدر القرار الوزاري رقم (30 / وز) وتاريخ 1445/4/22هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لكل من أبناء حسين فرج حمد العقيلي العطوي وهم: هاني بن حسين فرج العقيلي العطوي، عبدالرحمن بن حسين فرج العقيلي العطوي، عبدالمجيد بن حسين فرج العقيلي العطوي، سارة بنت حسين فرج العقيلي العطوي، نجلاء بنت حسين فرج العقيلي العطوي، بموجب المادة (14) من نظام الجنسية.

أول عائلة تحصل على الجنسية السعودية

كانت أول عائلة تمنح لها الجنسية السعودية هي أفراد أسرة المتوفي مدلف بن مرزوق عبد الله النعيمي الجحيشي لتكون أول أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية العربية السعودية، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4974 (الصفحة 34) يوم 17 مارس/آذار 2023.

ثاني عائلة تحصل على الجنسية

كانت عائلة عداي صالح مزعل المجوداني العقيدي (6 أشخاص) ثاني أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية في المملكة، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4977 (الصفحة 10) يوم 7 أبريل/نيسان 2023.

ثالث عائلة تحصل على الجنسية

كانت أسرة محمد بن إبراهيم قاسم الطياوي وزوجتيه وأولادهم الـ 14 عشراً ابناً وابنة ثالث أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية في المملكة، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة أم القرى في عددها (4978) الصفحة 25، تاريخ 14 أبريل/نيسان 2023.

نظام منح الجنسية السعودية

وقد بدأت السعودية، يوم 17 مارس/آذار الماضي، في العمل بشكل رسمي بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن “يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

أ – أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

جـ – أن يجيد اللغة العربية.

د – أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

ووفقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.

وبالإضافة إلى إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت الرياض، قبل أقل من سنتين، في منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، حيث صدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.