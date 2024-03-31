إيداع دفعة حساب المواطن السعودي قبل موعده المعتاد

أعلن برنامج حساب المواطن، الذي يستهدف دعم الأسر السعودية، عن تقديم موعد إيداع الدفعة الـ77 لتكون يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2024، وذلك نظراً لتزامن موعد إيداع هذه الدفعة مع أول أيام عيد الفطر المبارك.



القرار جاء لتسهيل استفادة المستفيدين من البرنامج وتوفير السيولة المالية لهم خلال فترة العيد، حيث يُعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج الحكومية التي تقدم دعماً مالياً مباشراً للأسر بناءً على معايير محددة.



وفي تصريح للمتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، على الحساب الرسمي للبرنامج بمنصة (إكس)، نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 إبريل 2024.



و يُعرف أن برنامج حساب المواطن يُعتبر أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة وتحسين مستوى المعيشة لديها، من خلال تقديم دعم مالي مباشر يُحدد بناءً على معايير معينة مثل الدخل وحجم الأسرة وتكاليف السكن وغيرها.

يُذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر قراراً بتمديد دعم المستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لمدة عام كامل إضافي.

3 أيام على إيداع الدفعة الـ 77 من برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/VXNRIoa2zw — حساب المواطن (@citizenaccount) March 31, 2024