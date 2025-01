مقتل 4 أمريكيين في حصار مبنى الكونغرس والنظر في اجراءات تنحية ترامب

أكد روبرت كاندي رئيس شرطة واشنطن مقتل امرأة بإطلاق النار من شرطة مبنى الكونغرس فيما لقي ثلاثة آخرون حتفهم من حالات طوارئ طبية خلال حصار المبنى. واعتقلت شرطة واشنطن 52 شخصا على خلفية اقتحام الكونغرس.

واقتحم عددًا من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي. واشتبكت حشود من المتظاهرين الغاضبين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشرطة واقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث كان من المقرر أن يصادق النواب على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

,قالت الشرطة إن كل من سلطات الأمن وحفظ القانون وأنصار ترامب استخدموا الغازات المسيلة للدموع ومواد كيميائية أثناء اقتحام المبنى في عملية استمرت لساعات لمبنى الكابيتول قبل أن يتم تطهيره مساء الأربعاء من قبل السلطات.

وقالت الشرطة إن المرأة التي قُتلت كانت جزءًا من حشد كان يحطم أبواب غرفة محصنة حيث وقف ضباط مسلحون على الجانب الآخر. أصيبت برصاصة في صدرها من قبل شرطة الكابيتول ونقلتها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.

