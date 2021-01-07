مقتل 4 أمريكيين في حصار مبنى الكونغرس والنظر في اجراءات تنحية ترامب

أكد روبرت كاندي رئيس شرطة واشنطن مقتل امرأة بإطلاق النار من شرطة مبنى الكونغرس فيما لقي ثلاثة آخرون حتفهم من حالات طوارئ طبية خلال حصار المبنى. واعتقلت شرطة واشنطن 52 شخصا على خلفية اقتحام الكونغرس.

واقتحم عددًا من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي. واشتبكت حشود من المتظاهرين الغاضبين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشرطة واقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث كان من المقرر أن يصادق النواب على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

,قالت الشرطة إن كل من سلطات الأمن وحفظ القانون وأنصار ترامب استخدموا الغازات المسيلة للدموع ومواد كيميائية أثناء اقتحام المبنى في عملية استمرت لساعات لمبنى الكابيتول قبل أن يتم تطهيره مساء الأربعاء من قبل السلطات.

وقالت الشرطة إن المرأة التي قُتلت كانت جزءًا من حشد كان يحطم أبواب غرفة محصنة حيث وقف ضباط مسلحون على الجانب الآخر. أصيبت برصاصة في صدرها من قبل شرطة الكابيتول ونقلتها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.

And Senators returning moments ago to Chamber to resume certifying election results. VP Pence already there. Heavy security presence inside, around and curfew is in order in DC: pic.twitter.com/zWcaSehvAl — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 7, 2021

وعثرت الشرطة على عبوات ناسفة محلية الصنع مع زجاجات مولوتوف في مبنى لجان الكونغرس.

من جانب آخر نقلت بي ب سي تنديد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمشاهد العنف في الولايات المتحدة.

وكتب عبر موقع تويتر: “مشاهد مشينة في الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة”.

و أشار تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية مساء الأربعاء أنّ عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها. وأصر ترامب على رفضه الهزيمة بقوله «لن نستسلم أبدًا. لن نتنازل أبدًا»، قبل دقائق من بدء الكونغرس في إجراء شكلي بحت، تسجيل تصويت كبار الناخبين لصالح خصمه الديمقراطي.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي “سي إن إن” و”سي بي إس” و”إيه بي سي” عن مصادر لم تسمّها أنّ الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي. ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.

ويتطلّب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين جمهوريين لم تسمّهم قولهم إنّ الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أنّ ترامب أصبح “خارج السيطرة”.

بدورها نقلت شبكة “إيه بي سي” عن “مصادر متعدّدة” أنّ مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة.

لكنّ شبكة “سي بي إس” أكّدت أنّ الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنّه لم يتمّ تقديم “أيّ شيء رسمي” إلى بنس.

وانقلب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن إيماناً منهم بما يكرّره دوماً من أنّ الانتخابات الرئاسية “سُرقت” منه.