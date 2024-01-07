محمد بن سلمان ورئيس استخبارات أمريكا في خيمة العُلا الشتوية

في المخيم الشتوي بمدينة العُلا في المملكة العربية السعودية، التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.



حضر هذا الاجتماع أعضاء بارزين من مجلس الشيوخ الأمريكي، بما في ذلك رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور مارك وارنر، وأعضاء آخرين من اللجنة.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية”واس”.



وكان من بين الحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وسمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.



ومن الجانب الأمريكي، حضر السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني.



تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون وتعزيز الروابط بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول المواضيع التي تم مناقشتها خلال هذا الاجتماع.

اللافت في اللقاء هو أنه تم في الخيمة الشتوية في مدينة العُلا، التي أصبحت واحدة من أهم الأماكن التي يتكرر فيها ظهور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء أداء أعماله.

فقد ظهر ولي العهد مرارًا وهو يدير بعض الاجتماعات من قلب العُلا؛ على سبيل المثال، تداولت صورًا للأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في حوار استراتيجي ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021 من منطقة العُلا.

كما ظهر الأمير في خيمته في العُلا بطابعها البسيط والبدوي، أثناء استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في عام 2021، كما التقى برئيس الوزراء الياباني في خيمة بالعُلا.

تشتمل الخيمة على هياكل معمارية تقليدية تعكس الهوية الثقافية السعودية مع لمسات عصرية، و تعتبر العلا أيضًا مكانًا للسياحة الطبيعية بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة والصحراوية الجذابة.

تحتوي المدينة على جبال ووديان ومناطق صحراوية توفر فرصًا للاستكشاف والرحلات السياحية الممتعة، و تضم المدينة العديد من المواقع التاريخية المهمة.