الإمارات تطلق برنامج صفر بيروقراطية وإلغاء 2000 إجراء حكومي

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية.

تصفير البيروقراطية

وأضاف سموه: وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها، وأعلنا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات الغير ضرورية، هدفنا تسهيل حياة الناس، هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات، هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات.