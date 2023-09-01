محمد بن راشد يطلق كتابا جديدا من الفضاء (فيديو)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كتابا جديدا، لكن هذه المرة من الفضاء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الكتاب بعنوان “من الصحراء إلى الفضاء”، وهو مخصص للأطفال.

وتم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وفي سابقة من نوعها على مستوى العالم.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء" المخصص للأطفال، حيث تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وفي سابقة من نوعها… pic.twitter.com/mNKYvUSgbL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 1, 2023

وقام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يستعد للعودة إلى الأرض خلال الساعات القادمة، بقراءة مقطع من العمل الذي يوثّق من خلال 5 قصص تعد محطات مهمة في مسيرة الشيخ محمد بن راشد، ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها دولة الإمارات نحو العالمية ومنذ تأسيسها عام 1971.

وقال سلطان النيادي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا:

يتميز الكتاب بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين.

أشارككم من الفضاء قصة ضمن الكتاب حول مسبار الأمل ورحلتنا بطموح زايد نحو الفضاء.

كتاب رائع يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللا مستحيل وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا.

وصلني من المكتب الإعلامي لحكومة دبي الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخصص للأطفال بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء"… يتميز الكتاب بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين. ومن الفضاء أشارككم قصة ضمن الكتاب حول "مسبار الأمل" ورحلتنا بطموح زايد نحو الفضاء.… pic.twitter.com/4bp99dBOUf — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 1, 2023