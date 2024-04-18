127 مليون دولار أرباح صندوق “الإمارات ريت” في 2023

أعلن صندوق “الإمارات ريت” في دبي عن زيادة بنسبة 55% في أرباحه السنوية بعد أن حقق العديد من المكاسب خلال عام 2023.

ويعرف REIT بأنه صندوق الاستثمار العقاري وهو شركة تمتلك أصولا مدرة للدخل تتعلق بالعقارات مثل المباني والأراضي والأوراق المالية العقارية.

من خلال صناديق الاستثمار العقارية، يمكن للمستثمرين الحصول على ملكية جزئية لمباني المكاتب الكبرى ومراكز التسوق والفنادق والمباني السكنية وغيرها من أشكال العقارات التجارية.

الإمارات ريت.. 10 عقارات تجارية وتعليمية

يمتلك “الإمارات ريت” 10 عقارات تشمل مرافق تجارية وتعليمية. وأظهر تقريرها السنوي أنها سجلت أرباحا قدرها 127 مليون دولار في عام 2023، ارتفاعا من 82 مليون دولار في العام السابق.

وجاء نمو الأرباح نتيجة لتسجيل الثقة مكاسب صافية قدرها 133 مليون دولار أمريكي من قيمة محفظتها، وهو ما يفوق خسارة التشغيل السنوية التي تبلغ حوالي 6 ملايين دولار أمريكي.

وبلغت الأرباح التشغيلية للصندوق 44 مليون دولار، لكن تكاليف تمويله ورسومه بلغت حوالي 50 مليون دولار.

استراتيجية تعتمد على تحسين أداء الأصول

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي للشركة الأم إكويتاتيفا، إن نتائج صندوق الإمارات ريت “مبنية على استراتيجية تعتمد على تحسين أداء الأصول”.

وارتفع الدخل العقاري لصندوق الإمارات ريت بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون دولار.

وبلغت مستويات الإشغال في محفظة الصندوق 86%، في حين ارتفع متوسط ​​الإيجارات في عقاراته التجارية والتجزئة بنسبة 10% ليصل إلى 1809 دراهم للمتر المربع.

قال ديلفو: “لقد وقعنا عددًا كبيرًا من عقود الإيجار بأسعار أقل خلال أزمة كوفيد، والتي اقتربت الآن من مرحلة النضج”.

“من المفترض أن يؤدي هذا إلى نمو إضافي كبير في الإيجارات في السنوات القليلة المقبلة عبر المحفظة بأكملها حيث يتم تجديدها بالمعدلات الحالية.”

طرح عام أولي في 2014

جمع “الإمارات ريت” 175 مليون دولار في طرح عام أولي في أبريل/نيسان 2014 بسعر 1.36 دولار للسهم.

تمتلك المؤسسة 7 عقارات للمكاتب والتجزئة و3 مرافق تعليمية. وبلغ صافي قيمة أصولها، أي قيمة ممتلكاتها مطروحا منها ديونها ما يقرب من 500 مليون دولار، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي.

ومع ذلك، تبلغ قيمتها السوقية 66.6 مليون دولار فقط، وفقا لبيانات بلومبرغ.