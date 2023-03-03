26.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال فبراير 2023

سجلت التصرفات العقارية في إمارة دبي بنهاية شهر فبراير الماضي، زيادة بلغت 43 بالمائة على أساس سنوي، بعد تجاوز عدد صفقات البيع 9020، مقارنة بـ 6310 في فبراير 2022.

وسجلت قيمة المعاملات زيادة ملحوظة متجاوزة 26.7 مليار درهم، ومحققة ارتفاعاً بأكثر من 65% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن شركة التكنولوجيا العقارية “بروبرتي فايندر”.

وارتفعت قيمة المعاملات على العقارات الجاهزة بنحو 32 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 15.6 مليار درهم، مقارنة بـ 11.8 مليار درهم في فبراير 2022، ليسجل شهر فبراير أعلى معدل في حجم وقيمة المعاملات منذ عقد من الزمن

وشهد شهر فبراير 2023 أعلى أداء في معاملات بيع العقارات الجاهزة والمعاملات العقارية على الخارطة.

واستحوذت معاملات البيع على الخارطة على نسبة 50% من إجمالي المبيعات، و41% من إجمالي قيمة المعاملات، مواصلة دعم النمو التصاعدي لسوق العقارات في دبي.

وارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخارطة بنسبة 77.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4500 معاملة مقارنة مع 2533 معاملة في فبراير 2022، ما انعكس إيجاباً على الزيادة في قيمة العقارات على الخارطة، التي سجلت زيادة كبيرة بلغت 154% بقيمة تخطت 11 مليار درهم مقارنة مع 4.4 مليار درهم في فبراير 2022.

وسجلت معاملات بيع العقارات الجاهزة زيادة تقارب 20% على أساس سنوي وأكثر من 4500 معاملة، و سجلت معاملات العقارات الجاهزة زيادة تقارب 32% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 15.6 مليار درهم، مقارنة مع 11.8 مليار درهم في فبراير من العام الماضي.

وسجل قطاع العقارات التجارية في إمارة دبي نمواً بـ 73 % في قيمة المبيعات و30 % في عدد الصفقات خلال 2022.

وتوقعت شركة «بترهومز» العقارية، انتعاش سوق العقارات في الإمارة خلال العام الجاري.