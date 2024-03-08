تحذير من تأشيرات سفر احتيالية

حذرت «في إف إس جلوبال» مقدمي طلبات التأشيرة من الجهات الاحتيالية التي تفرض رسوماً على العملاء مقابل الحصول على المواعيد أو تقديم أي خدمات أخرى باستخدام اسم شركة في إف إس جلوبال أو بشكل مستقل.

وقد سجلت «في إف إس جلوبال» زيادة بنسبة 15% في حجم الطلبات على التأشيرة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ونمواً هائلاً بنسبة 145% منذ إعادة فتح السفر بعد الجائحة. وكانت أكثر الوجهات المفضلة لدى المسافرين من دولة الإمارات في عام 2023 هي السعودية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا، وكندا (بحسب الترتيب الأبجدي).

وقالت موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي في دولة الإمارات لدى «في إف إس جلوبال»: «شهد الطلب على السفر الدولي نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث امتد موسم السفر ليتجاوز المواسم السياحية الصيفية والشتوية المعتادة. نحث المتقدمين على التخطيط لسفرهم وتقديم طلباتهم مسبقاً خاصة مع اقتراب موسم العيد والعطلات الصيفية، حيث نتوقع أن نشهد زيادة في عدد الطلبات”.

وتوصي «في إف إس جلوبال» بالتقدم للحصول على تأشيرات في وقت مبكر من حجز الرحلات والفنادق. وتقبل معظم الدول طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً (3 أشهر) قبل موعد السفر. ودعت المتقدمين إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن خاصة مع ارتفاع الطلب ومحدودية المواعيد المتاحة هذا العام.



