دراجات مجانية في دبي لهذه الفئة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن شراكة مع “كريم بايك” لتوفير دراجات مجانية للمقيمين والزوار الذين يرغبون في المشاركة في فعالية دبي للدراجات الهوائية “Dubai Ride” ولكن لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة، حيث سيتمكن المشاركون من استعارة الدراجات مجانًا من محطتين: المدخل A لمتحف المستقبل من شارع المركز التجاري، والمدخل السفلي E للمركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A. وستتوفر الدراجات لأول الحاضرين.

دراجات مجانية موزعة في كافة أنحاء دبي

‏كما يمكن للمشاركين التسجيل واستئجار دراجة من أي من المحطات الـ 192 الموزعة في كافة أنحاء دبي، كما سيعفى المشاركون من رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تزيد مدتها عن 45 دقيقة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة ورئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات: “تعد دبي رايد Dubai Ride منصة مهمة وجزءاً مكمّلا لتحدي دبي 30 × 30 الذي يشجع على اتباع أسلوب حياة صحي بين المقيمين والزوار.

دراجات مجانية عند تحميل تطبيق كريم

يمكن للعملاء الاستفادة من عرض الدراجات المجانية خلال فعالية دبي للدراجات عبر تحميل تطبيق كريم “Careem” والنقر على “BIKE” والتسجيل للحصول على تصريح فعالية دبي للدراجات “Dubai Ride Pass” بقيمة 00.00 درهم إماراتي بدءًا من الساعة 2:00 صباحًا وحتى الساعة 7:30 صباحًا، ثم استلام دراجاتهم من أي من محطات “كريم بايك” الـ 192، والتي يتواجد بعضها قرب مدخل الفعالية.

وسيُطلب من جميع المشاركين إحضار خوذاتهم الخاصة والتسجيل على موقع الفعالية، كما سيُطلب منهم إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان كإجراء أمني، ولكن لن يتم تحصيل أي رسوم منهم لاستئجارهم الدراجات.

ستفتح مسارات فعالية دبي للدراجات أمام العامة في الساعة 6:15 صباحًا، على أن يبدأ المشاركون رحلتهم في الساعة 6:30 صباحًا لتنتهي في الساعة 7:30 صباحًا.