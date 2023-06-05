دبي، رحلات مجانية للدراجات الهوائية للجمهور في 10 يونيو الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشراكة مع “كريم بايك”، عن توفيرها رحلات مجانية للدراجات الهوائية كريم بايك لعملائها بتاريخ 10 يونيو 2023،

وذلك احتفالاً بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام. وسيتم توفير الدراجات في 186 محطة بجميع أنحاء إمارة دبي، لعدد غير محدود من الرحلات، شريطة ألا تتجاوز مدة الرحلة الواحدة 45 دقيقة.

وتعد هذه المبادرة نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، إلى جانب موائمتها مع استراتيجية وغايات الهيئة، في تحقيق الريادة المجتمعية ضمن إطار عمل الاستدامة، من خلال إطلاق الفعاليات المجتمعية الداعمة للقضايا البيئية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عرض الرحلات المجانية يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، من خلال تطبيق كريم Careem عن طريق اختيار “BIKE” ضمن قسم GO على الشاشة الرئيسية. يمكن للعملاء اختيار تصريح اليوم الواحد “One Day” والاستفادة من رحلة مجانية باستخدام الرمز “FREE” الذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمة على مدار 24 ساعة، وسيُطلب من المشاركين إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان، ولكن لن يتم تحصيل رسوم منهم.

وتفتخر شركة كريم بايك في توفير رحلات مجانية للدراجات الهوائية في دولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، احتفالا بيوم البيئة العالمي ولتشجيع المقيمين والزوار والسياح على استخدام وسائل النقل المستدامة في رحلاتهم المختلفة، والتي تجمع ما بين المتعة واستكشاف المدينة. أسهمت خدمة “كريم بايك” منذ إطلاقها في فبراير 2020، في خفض انبعاث 2,5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 713 مركبة على مدار العام. تهدف “كريم” أيضًا إلى تشجيع المزيد من العملاء على استخدام الخدمة من خلال تزويد الشركات بحلول مستدامة تسهم في الحد من انبعاثات الكربون من خلال اشتراكات جماعية للموظفين أو العملاء.

ويمكن الاستفادة من استخدام دراجات “كريم بايك” في 186 محطة في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك سيتي ووك، والخليج التجاري، ومدينة دبي للإعلام، والكرامة، والمنخول، وكايت بيتش. ويمكن للعملاء تحميل أحدث إصدار من تطبيق كريم من أبل ستور أو جوجل بلاي أو عبر التحميل المباشر من نظام اندرويد.