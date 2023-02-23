سامر باطر by سامر باطر

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دبي، إغلاق طرق خلال طواف الإمارات اليوم

سيجري اليوم إغلاق مؤقت لشوارع وطرق في دبي خلال سباق المرحلة الرابعة اليوم الخميس من طواف الإمارات(23-2-2023)،

دبي، إغلاق طرق اليوم خلال طواف الإمارات

سامر باطر by سامر باطر

سيجري اليوم إغلاق مؤقت لشوارع وطرق في دبي خلال سباق المرحلة الرابعة اليوم الخميس من طواف الإمارات(23-2-2023)،

ويمكن للجمهور اختيار طرق بديلة لتفادي التأخير،

الإغلاقات على النحو التالي:

  • – شارع الخليج باتجاه الشندغة: من 12:15 إلى 12:35
  • – شارع الخليج باتجاه شارع الميناء: 12:20 إلى 12:45
  • – شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد: 12:30 إلى 12:50
  • – شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي العين: 12:25 إلى 12:55
  • – شارع الأصايل: 12:25 إلى 1:15
  • – شارع المرابع باتجاه شارع الخيل: 12:55 إلى 1:20
  • – شارع أم سقيم باتجاه شارع القدرة: 01:15 إلى 1:40
  • – شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم: 1:30 إلى 2:00
  • – شارع القدرة باتجاه أم سقيم: 1:50 إلى 2:30
  • – شارع إكسبو طريق الهباب إلى مدينة إكسبو دبي: 2:05 إلى 2:40
  • – شارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان: 2:45 إلى 3:20
  • – شارع اليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد: 2:55 إلى 3:35
  • – شارع الأصايل من 3:00 إلى 3:45
  • – شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول: 3:10 إلى 3:50
  • – مخرج شارع الشيخ زايد (شارع الخدمات) باتجاه شارع نخلة جميرا: 3:15 إلى 3:50
  • – جزيرة النخلة إلى فندق أتلانتس والعكس: 3:20 إلى 4:20
  • – شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع ميناء السلام: 3:35 إلى 4:25
  • – شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دبي هاربور: 3:40 إلى الساعة 4:30 .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...