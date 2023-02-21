طواف الإمارات: البلجيكي تيم ميرلير بطلاً للمرحلة الأولى

حقق البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب، المركز الأول في المرحلة الأولى “بريسايت” من النسخة الخامسة لطواف الإمارات للدراجات.

فقد انتزع تيم ميرلير لقب المرحلة الأولى بفارق زمني ضئيل جداً بينه وبين الأسترالي كاليب ايوان من فريق “لوتو دستني” البلجيكي، بعد أن أنهى السباق البالغ مسافته 151 كم، في زمن قدره 3:17:35 ساعة، فيما حل أسطورة سباقات الدراجات الهوائية البريطاني مارك كافنديش دراج فريق (أستانا كازاكستان) ثالثاً.

وحصد تيم ميرلير قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر الذي ترعاه “الشركة العالمية القابضة” والذي يستحقه متصدر الترتيب العام للسباق ، والقميص الأخضر الذي ترعاه “وكالة التجارة الإيطالية” للمتصدر بالنقاط، بينما حصل لوك بلاب من فريق اينوس جرانديريس على القميص الأبيض الذي ترعاه “شركة النخيل” ويقدم لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، وعلى القميص الأسود برعاية” أبوظبي إكسبيرينس” الذي يقدم لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

المرحلة الثاني من طواف الإمارات في أبوظبي

وتقام المرحلة الثانية من الطواف، اليوم الثلاثاء في العاصمة أبوظبي، برعاية “موانى أبوظبي” وتبلغ مسافتها 17.3 كم، بنظام سباق ضد الساعة للفرق.

توج الفائزين كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وإبراهيم المرر مدير مكتب التنسيق الحكومي بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، و إكسدونج تشو رئيس قسم التكنولوجيا في شركة بريسايت، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في الشركة العالمية القابضة، واللواء سعيد المنصوري ممثل شرطة الظفرة، وخالد الشحي المدير التنفيذي للمشتريات في شركة النخيل، وطالب الشريفي نائب مدير المرور والدوريات بمنطقة الظفرة.

وقال البطل “تيم ميرلير” عقب فوزه بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات : “ سعيد جداً بتحقيق هذا الفوز وتوقيته، لقد أصبحت أباً مؤخراً وهذا ما أعطاني حافزاً للمنافسة، وعلى الرغم من أنه كان سباقاً صعباً لكنني استطعت الصمود والمثابرة حتى النهاية ” .

وأضاف:” قمنا بعمل جيد كفريق، وكذلك بالنسبة للتصنيف العام، كنا نتسابق أيضا مع ريمكو إيفينبول اليوم، فقد كان الأقوى دائماً ومصدر إلهامنا لتحقيق الفوز”.

ويستضيف ميناء خليفة منافسات هذه المرحلة في مسار سريع جداً ولا يتضمن سوى منعطفات قليلة ودورتين على شكل حرف U.

و يتميز المسار الخاص بهذه المرحلة بعرضه وتسطحه، ما يسمح للدراجين العالميين من تحقيق أزمنة جيدة بالمحافظة على السرعات العالية.

جدير بالذكر أن طواف الإمارات يبدأ من أبوظبي وينتهي فيها، عبر سبع مراحل بمجموع 1028 كم ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين إضافة لمرحلة ضد الساعة التي تقام غدا في ميناء خليفة و تمتد لمسافة 17.2 كم.