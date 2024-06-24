القدية تكشف عن مركز الفنون الأدائية.. معلم ثقافي جديد في قلب المملكة

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن إطلاق مركز الفنون الأدائية، أول معلم ثقافي في مدينة القدية، بهدف إثراء المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية.

يتميز المركز بتصميم معماري فريد وتكنولوجيا رائدة، ويهدف إلى إعادة تعريف التجربة الثقافية للمقيمين والزوار على حد سواء.

ويتوقع أن يستقبل المركز أكثر من 800 ألف زيارة سنويًا، مما يجعله إضافة هامة لمجموعة المعالم السياحية في المدينة.

يأتي إطلاق مركز الفنون الأدائية بعد الإعلان عن خمسة أصول ترفيهية ورياضية في القدية، مما يؤكد التزام المدينة بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب للزوار.

يقع المركز على حافة منحدرات جبال طويق، ويضم ثلاثة مسارح تتسع لـ 2400 مقعد، ويوفر إطلالات خلابة على المدينة.

ويهدف المركز إلى تقديم تجارب رائدة وتمكين المواهب السعودية من خلال استخدام تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. كما سيوفر المركز موارد وفرص تعليمية لرعاية الأجيال الجديدة من الفنانين والمبدعين.

بالإضافة إلى المسارح، سيضم المركز مطاعم ومتاجر ومساحات تعليمية وترفيهية، مما يجعله وجهة ثقافية شاملة. كما سيشمل المركز قبة سماوية ومعارض فنية ومساحات خضراء، مما يعزز تجربة الزوار.