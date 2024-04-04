الإعلامية السعودية لجين عمران تكشف حجم ثروتها ومصدرها

كشفت الإعلامية السعودية، لجين عمران، عن حجم ثروتها، ومصدرها، في برنامج “حبر سري”، المذاع على قناة القاهرة والناس المصرية.

وقالت الإعلامية السعودية، لجين عمران، في حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج “حبر سري”، أن ثروتها تصل إلى 3.5 مليون دولار، جمعتها من خلال عملها الإعلامي على مدار 20 عام، بالإضافة لعملها في مجال العقارات.

لجين عمران ترفض الكشف عن هوية زوجها

ورفضت لجين عمران، خلال البرنامج، الكشف عن هوية زوجها، موضحة أنها متفقة معه على أن يكون بعيداً عن الإعلام، لحماية حياتهما الخاصة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وخوفا من انتهاء زواجهما بالانفصال بسبب هذه المنصات.

وأكدت لجين، أنها تلقت عدة نصائح من عدد من المقربين لها، بعدم مشاركة حياتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، للحفاظ على زواجها، مشيرة إلى أن زوجها إماراتي الجنسية.

تصوير الفيديو الراقص بدون علمها

وأكدت لجين، أن الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهي ترقص في أحد الأعراس في الرياض، تم تصويره بدون علمها، وبدون أذنها، وتم في حفل نسائي، ممنوع فيه التصوير أصلا، موضحة أنها طلبت من صديقتها عمة العروس، التأكد من عدم التصوير، لكنها فوجئت بانتشار الفيديو بعد أن قامت واحدة من الحضور بالتصوير.

وأضافت:”الله لا يسامح من نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وحسبي الله ونعم الوكيل في من صورت الفيديو”، وأنها شعرت بالضيق الشديد من هذا التصرف، لأنها للمرة الأولى، التي تمر فيها بهذا الموقف.

قصة اختطافها في المغرب

وحول قصة اختطافها أثناء وجودها في المغرب، قالت لجين إنها لم تقصد إحداث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت تعلق بطريقة هزلية على موقف مرت به.

واتهمت بعض الأشخاص بتضخيم الموقف، والمبالغة فيه.