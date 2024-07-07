تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1446... كمْ تزن ومما تصنع والمنقوش عليها؟

أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأحد، تغيير كسوة الكعبة المشرفة في موعدها السنوي المعتاد، في بداية العام الهجري الجديد 1446.

وقام فريق من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بتغيير الكسوة، حسب لوكالة الأنباء السعودية.

كيف يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة؟

فريق عمل مكون من 159 صانعا قاموا بتنفيذ التغيير.

يتم توزيعهم على جوانب وسطح الكعبة المشرفة.

فيديو?| قصة مراسم تغيير #كسوة_الكعبة_المشرفة لعام 1446هـ من البداية وحتى النهاية.



Video?| The Story of the Occasion of the Changing of the Kiswah of the Ka'bah in the year 1446H from the beginning until the end. pic.twitter.com/BuEU3ijvLS — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) July 7, 2024

يتم تفكيك الكسوة القديمة

يتم تركيب الكسوة الجديدة.

مما تكون كسوة الكعبة الجديدة؟

الوزن: 1350 كيلو جرام.

الارتفاع: 14 مترا.

مكونة من :

4 جوانب وستارة الباب.

16 قطعة تكون حزام كسوة الكعبة المشرفة.

7 قطع تحت الحزام.

المواد المستخدمة:

طن من الحرير الخام الذي يصبغ بالأسود.

120 كليو جرام من أسلاك الذهب.

120 كليو جرام من أسلاك الفضة.

ما المنقوش على كسوة الكعبة المشرفة؟

– ينقش على الكسوة من الخارج بخيوط النسيج السوداء عدة عبارات تتكرر على جميع أنحاء الكسوة، بطريقة الجاكارد، وهي “يا الله يا الله”، “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، و “سبحان الله وبحمده”، و “سبحان الله العظيم”، و “يا ديان يا منان”.

تم وبحمد الله الانتهاء من أعمال مراسم تغيير #كسوة_الكعبة_المشرفة، اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا.



With all praise due to Allah, the occasion of changing the Kiswah of the Ka'bah has been

successfully completed. pic.twitter.com/2aVXMpEL9q — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) July 7, 2024

– تشتمل على 17 قنديلًا تحوي أدعية “يارحمن يارحيم”، و”الحمدلله رب العالمين”، و “ياحي ياقيوم”، و”الله أكبر” أسفل حزام الكعبة المشرفة.

– تضم 4 صمديات مخطوطة لسورة الإخلاص موزعةً على جهات الكعبة الأربعة.

– تضم 5 حليات تزين ميزاب الكعبة، والحجر الأسود، والركن اليماني.

– تضم سلسلة مطرزة فوق الركن اليماني إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

– 60 حلقة مذهبة تثبت كسوة الكعبة المشرفة على رخام الشاذروان، أمام عوامل الجو المختلفة.

مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة

يعمل فيه 200 صانع وإداري من المواطنين المتخصصين.

يضم عدة أقسام رئيسية هي: الطباعة، والنسيج الآلي، والمصبغة، والنسيج اليدوي، والخياطة، والمذهبات، والحزام، وتجميع الكسوة.

يضم أقسام مساندة، منها الخدمات الإدارية، والمختبر، والجودة، والسلامة المهنية بالمجمع.

قسم تجميع الكسوة، يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، حيث يبلغ طولها 16 متراً، وتعمل بنظام الحاسب الآلي.