تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1446... كمْ تزن ومما تصنع والمنقوش عليها؟

فيديو?| قصة مراسم تغيير #كسوة_الكعبة_المشرفة لعام 1446هـ من البداية وحتى النهاية.



Video?| The Story of the Occasion of the Changing of the Kiswah of the Ka'bah in the year 1446H from the beginning until the end. pic.twitter.com/BuEU3ijvLS