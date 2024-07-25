الطقس في السعودية.. أمطار غزيرة في جازان وصواعق رعدية متوقعة في 7 محافظات

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، صباح اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال المركز في تنبيه، إن الأمطار الغزيرة المتوقعة على جازان من المتوقع أن يصاحبها أيضا رياح شديدة السرعة، بالإضافة إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أيضا تساقط البرد، بالتزامن مع جريان السيول، وحدوث صواعق رعدية على عدة محافظات هي الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، بالإضافة إلى هطول أمطار خفيفة على محافظة جزر فرسان.

وحذر المركز من هبوب عواصف ترابية وأتربة، ما يتسبب في تدني في مدى الرؤية، بالتزامن مع ارتفاع الموج وحدوث صواعق رعدية على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد ومركز الفطيحة، وتوقع المركز أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس.

السعودية.. أمطار رعدية ورياح في مكة

فيما قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، بالتزامن مع هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة على مناطق من مكة المكرمة.

أما في المدينة المنورة، الرياض، نجران، فيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ووفقا لما ذكره التقرير فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية ستصل سرعتها إلى ما يتراوح بين 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، في حين تصل سرعتها إلى نحو 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأشار المركز إلى التوقعات بارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن المتوقع أن يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.

فيما حذر المركز من عواصف ترابية على محافظتي الليث والقنفذة، التي من المتوقع أن تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية.