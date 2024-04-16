تدافع المنخفضات الربيعية وراء غزارة الأمطار السعودية

تصاعدت الاضطرابات الجوية في سلطنة عمان نتيجة لتأثير المنخفضات المطرية الحالية، في حين أن اضطرابات جوية تنتقل حاليًا من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات وبقية الدول الخليجية.

وبحسب تصريحات محلل الطقس عقيل العقيل بالمركز الوطني للأرصاد لـ”أريبيان بزنس”، فأنه لا يوجد ارتباط مباشر بين هذه الظواهر الجوية و “المنخفض المطير” في سلطنة عمان، بل يعود إلى منخفض جوي جديد تعيشه السعودية.

وأضاف”تقلب الأجواء الحالية في المملكة العربية السعودية هي نتيجة إلى طبيعة المناخ السائد في البلاد، مع غزارة الأمطار التي تصاحب دخول فصل الربيع، حيث يُعتبر الربيع أكثر المواسم تساقطاً للأمطار في المملكة، خاصة في شهر (أبريل) الذي يعد قمة هطول الأمطار، وذلك وفقاً لسجلات المركز الوطني للأرصاد المناخية.

كما تتسم المنخفضات الربيعية بالتتابع المتكرر، حيث يتحرك منخفض تلو الآخر، وما شهدته المملكة خلال أيام العيد الأولى هو نتيجة لتحرك هذا المنخفض، مما أدى إلى هطول الأمطار على جنوب شرق الجزيرة العربية.

ونظراً لاستمرارية هذه المنخفضات في شهر “أبريل”، تشهد المنطقة هطولًا مطريًا مستمرًا.

و أشار العقيل في حديثه لـ”أريبيان بزنس“، إلى ما أصدره المركز الوطني للأرصاد في المملكة من تقارير جويه، عن توقعت استمرارية التقلبات الجوية بداية هذا الأسبوع، و الإشارة إلى هطول أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية مع احتمالية جريان الأودية والسيول حتى نهاية يوم غد الأربعاء، ويتوقع أن يتحرك الهواء الشمالي الغربي مع انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي تنحسر الحالة المطرية عن السواحل الشرقية.

كما أشار إلى كمية الأمطار التي شهدتها شرق السعودية، حيث سُجلت النسبة الأعلى لهطول المطر وكمياتها، بمنطقة “حقل منيفه” إحدى المدن الشرقية كأكثر المناطق تأثراً بالأمطار، حيث تجاوزت كمية الأمطار فيها 42 ملم خلال ساعة واحدة، في حين سُجلت أعلى كمية هطول في محافظة “الجبيل” بنحو 53.8 ملم.

و تتجه تدريجيًا هذه المنخفضات المطرية نحو بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تؤثر على الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية، و من المتوقع أن تنحسر الأمطار ابتداءً من يوم غد الأربعاء، مع عودة الاستقرار الجوي بالمنطقة.