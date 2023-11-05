الإنذار الأحمر يتجدد في السعودية وهطول الأمطار مستمر

جدد المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية السعودية، توجيه الإنذار الأحمر بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة أماكن بالمملكة.

ونشر المركز اليوم عبر منصة “إكس” تغريدة قال فيها إن الأمطار سوف تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية.

الإنذار الأحمر في عدة مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت في المملكة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.



أمطار غزيرة على منطقة تبوك

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء, تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أمطار غزيرة على منطقة جازان

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة، وصبيا، والطوال، وضمد، وصامدة، وصمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.