السعودية تحذر مواطنيها في هونغ كونغ

حذرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين فيها، إلى التوقعات المحدثة حول إعصار ساولا الذي يقترب من أراضيها.

وقالت القنصلية إن التوقعات المحدثة من هيئة الأرصاد المحلية في هونغ كونغ رجحت رفع مؤشر الإعصار إلى الدرجة 9 أو 10 بعد الساعة 6 مساء اليوم “الجمعة”، وذلك بعد التحذير السابق الذي أكدت فيه القنصلية أمس “الخميس”، رفع مؤشره إلى الدرجة 8 “شديدة الخطورة” بعد الساعة الثانية من صباح اليوم.

ودعت جميع المواطنين الموجودين في هونغ كونغ، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الارصاد المحلية.

تود القنصلية التنويه للمواطنين المتواجدين في هونج كونج بالتوقعات المحدثة من هيئة الأرصاد المحلية بأنه من المرجح رفع مؤشر الإعصار إلى الدرجة 9 أو 10 بعد الساعة 6 مساء اليوم الجمعة, لذا ترجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الارصاد المحلية. — Saudi Consulate – Hong Kong (@KSAconsulateHK) September 1, 2023