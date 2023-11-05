السيد العزوني

أخبار ذات صلة

Posted inطقسآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

فيديو.. الأمطار تتساقط في الإمارات وإطلاق إنذارات باللون البرتقالي

نشر المركز على منصة أكس خريطة بين فيها الأماكن المعرضة للأمطار اليوم الأحد في أبو ظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرى

السيد العزوني
الإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات صفراء وبرتقالية بخصوص هطول الأمطار، فوق عدة مناطق في الإمارات.

ونشر المركز على منصة إكس خريطة بين فيها الأماكن المعرضة للأمطار اليوم الأحد في أبوظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرى.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الإمارات

وأوضح المركز أن هناك رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج مع السحب ويصل ارتفاع الموج 6 قدم أحياناُ وذلك من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.

ودعت اليوم الأحد شرطة أبوظبي على منصة أكس السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وكانت شرطة أبوظبي، أصدرت السبت، تنبيها، حثت السائقين على القيادة الآمنة وتجنب الأودية والجداول أو أي مسطحات مائية.

الإمارات

وحذرت من دخول الأودية التي غمرتها المياه بغض النظر عن مستوى الخطر يعد مخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها 2000 درهم و 23 نقطة سوداء ومصادرة المركبات لمدة 60 يومًا.

وتأتي أمطار اليوم بعد أيام قليلة من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ضربت البلاد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...