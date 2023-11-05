فيديو.. الأمطار تتساقط في الإمارات وإطلاق إنذارات باللون البرتقالي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات صفراء وبرتقالية بخصوص هطول الأمطار، فوق عدة مناطق في الإمارات.

ونشر المركز على منصة إكس خريطة بين فيها الأماكن المعرضة للأمطار اليوم الأحد في أبوظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرى.

#عاجل⁩ | #تنبيه#شرطةأبوظبي⁩ تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/Q0cjO2G2hY — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 5, 2023

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز أن هناك رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج مع السحب ويصل ارتفاع الموج 6 قدم أحياناُ وذلك من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.

ودعت اليوم الأحد شرطة أبوظبي على منصة أكس السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وكانت شرطة أبوظبي، أصدرت السبت، تنبيها، حثت السائقين على القيادة الآمنة وتجنب الأودية والجداول أو أي مسطحات مائية.

وحذرت من دخول الأودية التي غمرتها المياه بغض النظر عن مستوى الخطر يعد مخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها 2000 درهم و 23 نقطة سوداء ومصادرة المركبات لمدة 60 يومًا.

وتأتي أمطار اليوم بعد أيام قليلة من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ضربت البلاد.