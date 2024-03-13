“الخيال العلمي” يتصدر مهرجان أفلام السعودية

يقام المهرجان السينمائي الرسمي العاشر في المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 9 مايو/أيار هذا العام.

وقد تم اختيار مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي كمكان لإقامة الحدث الذي يعرف باسم “مهرجان أفلام السعودية”

سيكون الموضوع الرئيسي للمهرجان السينمائي هو الخيال العلمي وسيتم إيلاء اهتمام خاص للسينما الهندية. وفي المجمل، سيتم عرض أعمال حوالي 800 متسابق.

وعلق مدير المهرجان أحمد الملا قائلاً: “يتطور هذا الحدث بسرعة ليصبح مهرجانًا لا بد من حضوره في مجتمع السينما في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تكون النسخة العاشرة لهذا العام هي الأكبر والأفضل على الإطلاق”.

وأضاف أن مثل هذا الحدث سيسمح لصانعي الأفلام السعوديين بتبني الاتجاهات العالمية في رواية القصص المرئية.

سيتضمن برنامج السينما الهندية لهذا العام أفلاما مستقلة من خارج بوليوود. سيكون هناك دروس عملية وورش عمل ثقافية، بالإضافة إلى أنشطة للأطفال.