فريق التحرير by فريق التحرير

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“الخيال العلمي” يتصدر مهرجان أفلام السعودية

سيكون الموضوع الرئيسي للمهرجان السينمائي هو الخيال العلمي وسيتم إيلاء اهتمام خاص للسينما الهندية.

فريق التحرير by فريق التحرير

يقام المهرجان السينمائي الرسمي العاشر في المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 9 مايو/أيار هذا العام.

وقد تم اختيار مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي كمكان لإقامة الحدث الذي يعرف باسم “مهرجان أفلام السعودية”

سيكون الموضوع الرئيسي للمهرجان السينمائي هو الخيال العلمي وسيتم إيلاء اهتمام خاص للسينما الهندية. وفي المجمل، سيتم عرض أعمال حوالي 800 متسابق.

الخيال العلمي

وعلق مدير المهرجان أحمد الملا قائلاً: “يتطور هذا الحدث بسرعة ليصبح مهرجانًا لا بد من حضوره في مجتمع السينما في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تكون النسخة العاشرة لهذا العام هي الأكبر والأفضل على الإطلاق”.

وأضاف أن مثل هذا الحدث سيسمح لصانعي الأفلام السعوديين بتبني الاتجاهات العالمية في رواية القصص المرئية.

سيتضمن برنامج السينما الهندية لهذا العام أفلاما مستقلة من خارج بوليوود. سيكون هناك دروس عملية وورش عمل ثقافية، بالإضافة إلى أنشطة للأطفال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...