باقة من الكوميديا والأكشن.. قائمة أفلام عيد الفطر 2024 في مصر والسعودية ودول الخليج

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2024، يُعرض العديد من الأفلام العربية والعالمية في دور السينما في مختلف الدول العربية.

وينتظر الكثير من محبي السينما بشغف عرض الأفلام الجديدة خلال أيام العيد.

وتتنوع هذه الأفلام بين الكوميديا والرومانسية والدراما والإثارة والأكشن، لتلبي جميع الأذواق.

وننشر لكم من خلال السطور التالية، قائمة بالأفلام التي ستعرض في عيد الفطر 2024، وجاءت على النحو التالي:

أفلام عيد الفطر 2024 التي سيتم عرضها في السعودية ومصر وبعض من الدول العربية:

فيلم شباب البومب

فيلم شباب البومب، يعتبر فيلم عيد الفطر في السعودية، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024 في مختلف دور السينما بالسعودية ودول الخليج.

يدور فيلم “شباب البومب” حول قصة اجتماعية تُقدم في إطار كوميدي شبابي. ويتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال كبير نظرًا لشعبية المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحًا واسعًا ومشاهدات عالية خلال السنوات الماضية.

يُمثل الفيلم عودة لأبطال المسلسل “شباب البومب” على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت النسخة التلفزيونية نجاحها على مدار 12 موسمًا تحت قيادة الفنان فيصل العيسى.

الفيلم من بطولة كلا من فيصل العيسى‬، ‫عبدالعزيز الفريحي‬، سليمان المقيطيب‬، مهند الجميلي‬، وغيرهم.

فيلم عالماشي

فيلم “عالماشي” هو فيلم كوميدي من أفلام عيد الفطر 2024 في مصر، ينفرد بقصة فريدة ومُسلية تجذب جميع أفراد العائلة.

تدور أحداث الفيلم حول “هادي هادي عبدالهادي”، شاب في الثلاثين من عمره يُعاني من الكسل ويعتمد على والده في حياته.

تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد اكتشافه إصابته بحالة نادرة تُجبره على التحرك بشكل مستمر لتجنب التعرض لجلطات دموية قاتلة.

يخوض “هادي” رحلة كوميدية مليئة بالمغامرات والتحديات أثناء محاولته التكيف مع وضعه الجديد.

يشارك في البطولة كلا من علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج يوسف الطاهر.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويأتي فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” ضمن قائمة أفلام عيد الفطر في مصر هذا العام، ويقدم قصة كوميدية مميزة تدور حول “صالح” (هشام ماجد) وزوجته “درية” (هنا الزاهد) اللذين يعيشان حياة تعيسة مليئة بالمشاحنات.

ولكن تأتي لحظة فارقة في حياتهما تقلب كل شيء رأسًا على عقب، وتجعلهما يواجهان واقعًا جديدًا من خلال بوابة سحرية تُفتح في منزلهما، ويقدم الفيلم رحلة كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة، حيث يواجه “صالح” و”درية” نسخة مثالية من نفسيهما في عالم موازٍ.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب.

فيلم بنقدر ظروفك

يعرض فيلم “بنقدر ظروفك” ضمن أفلام عيد الفطر 2024 في مصر، ويعرض قصة حب مؤثرة بين حسن وملك، حيث يواجهان تحديات الحياة القاسية في حارة فقيرة تعاني من الفقر المدقع. يعيش أهالي الحارة حياة بسيطة، ويعتمدون على بعضهم البعض للبقاء.

يطرح الفيلم تساؤلاً هاماً حول هل يمكن للحب أن يصمد في وجه صعوبات الحياة؟ يجسد الفنان أحمد الفيشاوي دور حسن، بينما تشاركه مجموعة من النجوم في رحلة عاطفية مؤثرة تُظهر مدى قوة الحب وقدرته على التغلب على المصاعب.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

فيلم أرض جهنم

تدور أحداث فيلم أرض جهنم في إطار كوميدي حول شاب يعيش حياة عادية يواجه فيها صعوبات مالية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يلتقي بشخص يُظهر له كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة لجني المال، ويُسلط الفيلم الضوء على كيف يمكن للتغييرات المفاجئة في الحياة أن تُصبح فرصًا لتحقيق النجاح والتطور.

يجسد دور البطولة كل من هيفاء وهبي وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، ومن تأليف عمرو عاصم، وإخراج وليد محي.

فيلم ولنا في الحب خيال

يجمع فيلم “ولنا في الحب خيال” بين الرومانسية والكوميديا والأكشن، ويروي قصة رومانسية تجمع بين أستاذ جامعي (أحمد السعدني) وطالبة (مايان السيد) تقتحم حياته. تتطور العلاقة بينهما مع مواجهتهما للعقبات والتحديات، في رحلة عاطفية ممتعة تكشف عن قوة الحب في التغلب على الصعاب.

الفيلم من بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، ومجموعة من النجوم، ومن تأليف و إخراج سارة زريق.

فيلم فرقة موت

يعرض فيلم فرقة موت خلال أيام عيد الفطر ايضًا، وتدور أحداثه حول الضابط “عمر” الذي يخوض معركة شرسة ضد “خط الصعيد”، أحد أخطر المجرمين في مصر، ويواجه تحديات ومخاطر كبيرة خلال مهمته الصعبة للقبض على “خط الصعيد” وتقديم العدالة.

يجسد البطولة كلا من أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، ومحمود حميدة وبيومي فؤاد، وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإنتاج آلاء لاشين وهشام عبدالخالق الماسة وإخراج أحمد علاء.

فيلم شقو

يغوص فيلم “شقو” في عالم مثير من الجريمة والتحديات، حيث يتتبع رحلة مجموعة من الأصدقاء الذين ينخرطون في أعمال إجرامية مشبوهة. يواجه الأصدقاء العديد من الأزمات والمواقف الخطيرة، مما يخلق أجواءً من التشويق والتوتر في كل مشهد.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وتايسون، وعباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

فيلم أهل الكهف

يُعد فيلم “أهل الكهف” من أبرز أفلام عيد الفطر 2024 التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر. تدور أحداثه حول رحلة ثلاثة أشخاص يستيقظون بعد قرون طويلة من النوم ليجدوا أنفسهم في عالم مختلف تمامًا عن عالمهم الأصلي. يواجهون صراعات وتحديات جمة في محاولة للتأقلم مع هذا العالم الجديد، واكتشاف الأسرار.

الفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وتايسون ومحمد فراج وبيومي فؤاد وصبري فواز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.