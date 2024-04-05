صناعة الترفيه في الشرق الأوسط.. 58% حصة مصر ومنها أفضل مسلسلات رمضان

يبدو أن المسلمين لا يتشاركون خلال شهر رمضان الكريم، الصوم والعادات الروحانية والاجتماعية فقط، وإنما أيضا الترفيه، خلال الشهر الذي تزدهر فيه صناعة الترفيه الرمضانية.

وألقى تقرير وكالة “بابليسست” المصرية المتخصصة في الاتصالات والدعاية، نظرة معمقة على صناعة الترفيه الرمضانية التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات سنويا، والذي اعتمد على بيانات من 24 مصدرا، و34 تقريرا، لتحليل عادات الترفيه في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا خلال الشهر الفضيل.

تقرير صناعة الترفيه الرمضانية

ويتناول التقرير أبرز التغييرات التي تطرأ على الشاشة الصغيرة خلال رمضان، من ناحية انتشار المسلسلات التلفزيونية والإعلانات التجارية المخصصة للشهر المبارك، والتي تظل أغانيها وموسيقاها في كثير من الأحيان عالقة بآذان المستمعين طوال العام.

لكن الأعمال الفنية التي تعرض في رمضان تثير نقاشات تمتد عبر ثنايا المجتمع، من غرف المعيشة في المنازل، وحتى المقاهي، والمكاتب، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعادة ما تشتعل المناقشات، وتحمل في كثير من الأوقات اتجاها معينا، يتمثل هذا العام في التضامن مع فلسطين، لتؤكد هذه المنتجات، والأعمال الترفيهية أنها تعكس نبض المجتمع سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا.

مصر تتصدر صناعة الترفيه في المنطقة

مصر تعد مسؤولة عن إنتاج 58% من المحتوى المعروض خلال رمضان في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وفق التقرير، لتواصل هيمنتها التي تمتد إلى إنتاج نحو ثلاثة أرباع إجمالي الأفلام العربية على مدار العام.

في المقابل تتقاسم الدول العشرين المتبقية في المنطقة نسبة الـ 42% المتبقية من إنتاج الدراما الرمضانية.

أفضل مسلسلات مصرية في رمضان 2024

وأشارت بابليست، إلى أن الأعمال الكوميدية سيطرت على قوائم هذا العام، مع اجتذاب مسلسل “أشغال شقة” الكثير من الثناء.

ويضم المسلسل أربعة ممثلين من بين أفضل 10 أدوار حصلت على الإشادة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وهم مصطفى غريب، وإنعام سالوسة، وإيمان السيد، وانتصار.

أما المراكز الستة المتبقية فتتوزع بين 5 مسلسلات، وتتصدر القائمة سلمى أبو ضيف، ومحمد محمود من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة “.

أيضا من الأعمال الأخرى التي جذبت المتفرجين في مصر على منصة شاهد جاءت مسلسلات “المداح“، و”العتاولة“، و”أعلى نسبة مشاهدة”، و”كامل العدد”.

ولم يكن مسلسل “نعمة الأفوكاتو ” ضمن الخمسة الأوائل، إلا أنه حظي بجماهيرية كبيرة في السعودية، والإمارات.

كما اجتذبت مسلسلات منصة “ووتش إت“، الاهتمام أيضا، مع انضمام مسلسلات “الحشاشين”، و”لحظة غضب “، و”الكبير أوي”، و”المعلم”، و”حق عرب”، لقوائم الأعلى مشاهدة.