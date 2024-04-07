المسلسلات السعودية تتفوق على الكويتية في رمضان.. الأكثر شعبية في الخليج

الصيام ليس التجربة المشتركة الوحيدة التي نتطلع إليها خلال شهر رمضان. وراء التأمل الروحي يكمن عنصر أساسي آخر في الشهر الكريم، وهو الترفيه، وتفوقت المسلسلات السعودية على الكويتية في قائمة أكثر العروض شعبية من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي هذا الموسم.

وأدى تحسن قيم الإنتاج إلى إحداث تأثير كبير في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدمت المسلسلات السعودية في نسبة المشاهدة لتتفوق على نظيرتها الكويتية، باعتبارها المسلسلات الأكثر شعبية التي تخرج من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي.

المسلسلات السعودية في المرتبة الثانية

قام خبراء شركة “Publicist Inc“، شركة الاتصالات والعلاقات العامة الإقليمية ومقرها مصر، بتجميع بيانات من 24 مصدرًا و34 تقريرًا لتحليل عادات الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمنحنا نظرة ثاقبة لصناعة موسمية محددة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كل عام.

لا تزال مصر أكبر منتج لمسلسلات رمضان، حيث تمثل 58% من إجمالي الإنتاج الإقليمي، ثم جاءت المسلسلات السعودية في المرتبة الثانية.

المسلسلات السعودية تتصدر الأكثر مشاهدة بالخليج

هيمنت 5 عروض في الخليج، يتم بثها على منصة “شاهد” هذا العام، منها 3 من المسلسلات السعودية، هي مسلسل “خيوط المعازيب”، ومسلسل ” الشرار”، ومسلسل” جاك العلم”.

فيما جاء بقائمة الأكثر مشاهدة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الكويتي، وكذلك المسلسل المصري “نعمة الأفوكاتو”.

والعروض الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير جوجل هي:

– مسلسل “الشرار” السعودي.

– مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” السعودي.

– مسلسل “نعمة الافوكاتو” المصري.

– مسلسل “حق عرب” المصري.

– مسلسل “العتاولة” المصري.

الأعمال الدرامية التاريخية تسرق الأضواء

“سرقت الأعمال الدرامية التاريخية الأضواء، حيث كان النوع الأكثر شعبية في السعودية.. والتي أظهرت قفزة كبيرة في قيمة الإنتاج، وجودته مقارنة بالسنوات الماضية،” بحسب بابليست.

الحملات الإعلانية الرمضانية تجذب الأنظار

بينما نالت أربع ممثلات الثناء على أدائهن، اتجهت أنظار الجمهور نحو مشاركة المشاهير العالميين في الحملات الإعلانية الرمضانية.

ونالت لبنى بوخمسين، ومريم حسين، وأمل الرمدان، وريم عبد الله الثناء على مهاراتهم التمثيلية، لكن ميسي، وكريستيانو، احتلا مركز الصدارة في عملهما الإعلاني لسيارة ونجو.

المسلسلات الأكثر مشاهدة في الإمارات

كما هيمنت 5 عروض، يتم بثها على قناة شاهد على الشاشات الصغيرة في دولة الإمارات هذا العام، في مقدمتها الكويتية زوجة واحدة لا تكفي.

كما جاء في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسلسلات “نعمة الأفوكاتو”، و”العتاولة” وبرنامج “رامز جاب من الآخر”، وكذلك المسلسل السوري “ولاد بديعة”.