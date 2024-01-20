«Joy Awards».. منافسة شرسة بين نجوم الفن والرياضة والسينما

ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، بدأ نجوم الرياضة والفن والسينما في التوافد إلى حفل توزيع جوائز جوي “Joy Awards” في نسخته الرابعة.



يشارك في الحفل الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، بالإضافة إلى أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين.

ويبث حفل جوائز جوي “Joy Awards“، على الهواء مباشرة عبر العديد من ال قنوات: MBC1، وMBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، بالإضافةً إلى منصة “شاهد”.

ويشهد حفل جوائز جوي “Joy Awards”، تكريم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للأعمال والنجوم الذين استحوذوا على قلوب الجماهير خلال 2023.



ويختار الجمهور الفائزون في 5 قطاعات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية، من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للجمهور اختيار مرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز.

السينما:

الفيلم المفضّل: يتنافس على هذه الجائزة 3 أفلام هي الفيلم المصري بيت الروبي، والفيلم السعودي سطّار، والفيلم السعودي الخلاط، والفيلم السعودي الهامور.

الممثلة المفضّلة المرشحة في حفل جوي Joy Awards



يتنافس على هذه الجائزة كل من الفنانة المصرية أمينة خليل عن درها في فيلم وش في وش، الفنانة السعودية إلهام علي عن دورها في الفيلم العالمي تشيللو، والفنانة المصرية نيللي كريم عن دورها في فيلم (Voy! Voy! Voy)، والفنانة العراقية سعاد عبدالله عن دورها في الفيلم العالمي تشيللو.

الممثل المفضّل:

يتنافس في هذه الفئة كل من الممثل إبراهيم الحجاج عن دوره في فيلم سطّار، والممثل عبدالعزيز الشهري عن دوره في فيلم راس براس، والممثل زياد العمري عن دوره في فيلم عبد، كما تشهد هذه الفئة تواجد الممثل المصري كريم عبدالعزيز عن دوره في فيلم بيت الروبي.



المسلسلات الدرامية:

المسلسل المفضّل: يتنافس في هذه الفئة مسلسلات كريستال، وبروحهم في البيت، وملح وسمرة، وأمر إخلاء.

الممثلة المفضّلة: يتنافس في هذه الفئة كلا من الممثلة كاريس بشار عن دورها بمسلسل النار بالنار، وهدى حسين عن دورها بمسلسل ملح وسمرة، ورهف محمد عن دورها بمسلسل بروحهم في البيت، وباميلا الكيك عن دورها بمسلسل كريستال.

الممثل المفضّل: ويتنافس في هذه الفئة الممثل باسل خياط عن دوره بمسلسل الثمن، والممثل إبراهيم الحجاج عن دوره بمسلسل منهو ولدنا 2، والممثل محمود نصر عن دوره بمسلسل كريستال، والممثل سعد عزيز عن دوره بمسلسل سكّة سفر.

الوجه الجديد المفضّل: ويتنافس في هذه الفئة ال ممثلة أصايل محمد عن دورها في مسلسل سكّة سفر، والفنانة فَي فؤاد عن دورها بمسلسل ماما غنيمة، والفنان جمال الصالح عن دوره بمسلسل بروحهم في البيت، والفنان وليد قشران عن دوره بمسلسل استوديو 23.

الموسيقى:

الأغنية المفضّلة: يتنافس في على هذه الجائزة أغنية فووق للمطربة أصالة، وأغنية مزلاج للمطربة أميمة طالب، وأغنية وياك وياك للمطربة أحلام، وأغنية يا ليل ويالعين للمطرب الشامي

الفنانة المفضّلة: وتشهد هذه الفئة منافسة بين أحلام، أصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

الفنان المفضّل: تشهد هذه الجائزة منافسة بين عبدالمجيد عبدالله، عايض، ماجد المهندس، تامر عاشور.

الوجه الجديد المفضل: تشهد هذه الجائزة منافسة بين الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد.

المؤثّرون:

المؤثّرة المفضّلة: تشهد هذه الفئة منافسة بين أبرار العثمان، بيبي العبدالمحسن، نارين عمارة “نارين بيوتي”، يارا النملة.

المؤثّر المفضّل: تشهد هذه الفئة منافسة بين أبو نوح، بندر مدخلي (بندريتا)، عمر فاروق، أحمد القحطاني (ShoNgxBoNg).

الرياضة

الرياضية المفضّلة: تشهد هذه الفئة منافسة بين البندري الهوساوي، حصة العيسى، أُنس جابر، صبا توفيق.

الرياضي المفضّل: تشهد هذه الفئة منافسة بين سالم الدوسري، عبدالله الربيعة، نواف العقيدى، ياسين بونو.