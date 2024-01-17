مهرجان جوائز صنّاع الترفيه” JOY AWARDS” من قلب الرياض

يستعد حدث فني ترفيهي مُرتقب يحمل اسم “جوائز صنّاع الترفيه” (Joy Awards) للاحتفال بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية الرياض.



وذلك في إطار “موسم الرياض” الذي تنظّمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويشارك في تنظيم هذا الحدث الراقي “مجموعة MBC”، حيث يجمع الحفل بين فنون السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى تكريم المؤثرين العرب.



تقام الفعالية المنتظرة مساء السبت 20 يناير، وتُبث مباشرة عبر قنوات MBC، MBC مصر، MBC العراق، وMBC5، إلى جانب منصة “شاهد”، لتكون متاحة للجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

يتضمن البرنامج مشاهد استثنائية تتابع وصول النجوم إلى الحفل عبر السجادة الخزامية، وفقرات فنية وترفيهية، إضافةً إلى توزيع 15 جائزة تكريمية على نجوم وإنتاجات استحقت إعجاب الجمهور خلال العام الماضي.



رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، سيحضر الحدث الرائع، حيث يُتوقع مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة العرب والعالميين.

الحدث يتميز بأن الجمهور هو من يقرر الفائزين في فئات متنوعة، بما في ذلك السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية، من خلال تطبيق Joy Awards الذي يتيح التصويت الحي والمباشر للجماهير.



يعتبر حفل جوائز صنّاع الترفيه حدثاً استثنائياً يجمع بين نخبة الفنانين والمبدعين، ومن المتوقع أن تكون الأمسية مليئة بالمفاجآت واللحظات الساحرة، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر لمشاهدة هذه التظاهرة الفنية والترفيهية الضخمة التي تعكس تألق المملكة العربية السعودية في عالم الترفيه.

الحفل الأضخم لتوزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards .. راجع من جديد بنسخته الرابعة ضمن فعاليات #موسم_الرياض⁩ ???



The largest ceremony to recognize and honor artistic achievements of the Arab world ✨❤️

Joy Awards 2023 is back in its 4th edition ?



حملوا التطبيق الآن، وشاركوا… pic.twitter.com/QXQe7VL39H — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 12, 2023