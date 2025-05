لينكد إن أحدث شركة تدخل في مجال الألعاب

دخلت شركة لينكد إن بداء من اليوم عالم الألعاب، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق على الهاتف المحمول أو على سطح المكتب لعب لعبة واحدة من 3 ألعاب مختلفة، هي، Pinpoint وQueens وCrossclimb.

وقالت شركة لينكد إن أي مستخدم يستطيع لعب كل لعبة مرة واحدة في اليوم.

اللعبة الأولى Pinpoint

Pinpoint هي لعبة ربط الكلمات، ستكشف اللعبة عن 5 كلمات مختلفة، ومهمتك هي تخمين الفئة التي تناسب الكلمات.

ستكشف الكلمات عن نفسها في مؤقت بهدف تخمين الفئة بأقل عدد ممكن من الكلمات، وفقا لـ”theverge”.

اللعبة الثانية Crossclimb

سيتم إعطاؤك دليلا للكلمة، ومع هذه الكلمة كنقطة بداية، ستنشئ سلمًا من الكلمات بحيث يكون كل إدخال لاحق على بعد حرف واحد فقط من الإدخال السابق.

سيؤدي ترتيب الكلمات بالترتيب الصحيح إلى الكشف عن الدليل لتخمين الإدخالات المقفلة على السلم للفوز باللعبة.

اللعبة الثانية Queens

كوينز، هي اللعبة الأكثر إثارة للاهتمام لأنها مجرد سودوكو بدون أرقام.

لا ينبغي أن يكون قرار لينكد إن بالدخول في ألعاب الألغاز مفاجئا، حيث تكافح شركات المحتوى الرقمي لكسب المال مع تقلص عائدات الإعلانات.

أثبتت إضافة قائمة من محتوى “الألعاب” أنها ذات قيمة كبيرة. فهي توفر طريقة فريدة للشركات لجذب مستخدمين جدد وإشراك المستخدمين الأكبر سنا.

لينكد إن.. ألعاب New York Times

وفقا لموقع Axios، تم لعب ألعاب New York Times أكثر من 8 مليارات مرة في العام الماضي، وكان أكثر من نصف تلك الألعاب ينتمي إلى Wordle، لعبة تخمين الكلمة التي استحوذت عليها The Times في عام 2022.

وتقدم The Times حزم اشتراك لألعابها بنفسها أو في حزمة All Access الأكثر تكلفة والتي تجمع الألعاب مع محتوى آخر في New York Times.

في أواخر العام الماضي، استحوذت شركة هيرست، التي تنشر المجلات والصحف في جميع أنحاء البلاد، على Puzzmo، وهي منصة ألعاب ألغاز تتضمن ألعابا مثل SpellTower وRely Bad Chess.

ولا يقتصر هذا الاتجاه على المؤسسات الإخبارية الرقمية، حيث تستمر مساعي Netflix في مجال الألعاب في النمو، مضيفة إصدارات محمولة حصرية من الألعاب الشهيرة مثل Hades وSonic Mania Plus.

لينكد إن لا تفرض رسوما على ألعابها حتى الآن، بل يبدو أنها وسيلة لإبقاء المستخدمين منخرطين في المنصة.