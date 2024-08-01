القدية و SQUARE ENIX يجتمعان لإطلاق معرض “فاينل فانتاسي VII ريبرث” في الرياض

تستعد مدينة القدية، الوجهة الترفيهية الأبرز في المنطقة، لإطلاق تجربة تفاعلية فريدة من نوعها لعشاق ألعاب الفيديو، وذلك بشراكتها مع شركة “SQUARE ENIX” لإقامة معرض ضخم حول لعبة “FINAL FANTASY VII REBIRTH” في قلب الرياض، ابتداءً من 11 أغسطس، بحضور خاص لمُنتج “فاينل فانتاسي VII ريبرث”، يوشينوري كيتاسي، والمخرج ناوكي هاماغوتشي في فعالية خاصة مقررة يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.

وستنقل صالة عرض ضخمة بمساحة 15,000 قدم مربع الزوار إلى قلب مدينة “ميدجار” الأسطورية، حيث سيجدون أنفسهم محاطين بمشاهد وأصوات من عالم “فاينل فانتاسي VII ريبرث”، يمكنهم استكشاف المدينة، والتفاعل مع مجسمات المركبات الشهيرة، وحتى تجربة اللعبة بشكل مباشر في أجواء لا تُنسى.”

وسيحظى عشاق “فاينل فانتاسي VII ريبرث” بفرصة فريدة لحضور فعالية خاصة تجمعهم بصانعي اللعبة، يوم الجمعة 16 أغسطس، ستشهد الرياض ليلة سحرية مع عرض خاص وجلسة أسئلة وأجوبة مع مخرج اللعبة ناوكي هاماغوتشي ومنتجها يوشينوري كيتاسي.

وفي مطلع العام الحالي، أعلِنت مدينة القدية شريكاً جوهرياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وبُحكم هذه الشراكة، والتي تبلغ مدتها 3 أعوام، سيصبح بإمكان منطقة الرياضات والألعاب الإلكترونية في القدية استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رسمياً في الأعوام القادمة.

كما كشفت منطقة الرياضات والألعاب الإلكترونية في القدية هذا العام النقاب رسمياً عن “معسكر النخبة للرياضات الإلكترونية”، وهو المعسكر التدريبي الأول من نوعه على مستوى العالم. وقد استُوحي تصميم هذا المعسكر من لعبة “cyberpunk” ويتيح للفرق الرياضية التدريب والتحضير للبطولة باستخدام أحدث المعدات والبرمجيات المتاحة.