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السعودية… العلا تحتضن مهرجان “أزمث” 2024 بتجارب موسيقية وثقافية مميزة

يعد “أزمث” أحد أبرز الفعاليات في تقويم لحظات العلا، حيث شهد نجاحا على مدار 3 نسخ سابقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

انطلقت رسميا رحلة موسم لحظات العلا 2024/25، حاملة معها عروضا وتجارب لا تنسى، وذلك بافتتاح مهرجان “أزمث” العلا في الواحة القديمة.

يعد “أزمث” أحد أبرز الفعاليات في تقويم لحظات العلا، حيث شهد نجاحا على مدار 3 نسخ سابقة، واكتسب قاعدة جماهيرية عريضة من محبي الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

يقام المهرجان في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، ليمنح زوار العلا فرصة فريدة للاستمتاع بتجارب موسيقية وثقافية مميزة.

أزمث

يقدم المهرجان في نسخته الرابعة تشكيلة استثنائية من أكثر من 30 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً، من بينهم:

  • بن بومر، المنتج الألماني ونجم الموسيقى الإلكترونية.
  • جيمس بليك، المغني وكاتب الأغاني الإنجليزي.
  • الثنائي ذا بلايز.
  • منسقة الأغاني كوزميكات.
  • النجمة غوستلي كيسيز.
  • النجم العالمي سيث تروكسلر.
  • الفنان جيمي جونز.
  • أمين كي.

وغيرهم الكثير من المواهب الصاعدة.

يتميز “أزمث 2024” بطابعه المميز والحصري مع سعة استيعاب محدودة، ما يضمن للجمهور تجربة ساحرة ومتميزة وسط أجواء جميلة لا تنسى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...