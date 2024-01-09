الأنمي متجر “Otaku” الأكبر من نوعه في السعودية

في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي، تألَّق متجر “Otaku” كواحد من أبرز الوجهات الفريدة والمميزة في منطقة بوليفارد وورلد، حيث يعتبر محطة رائدة لعشاق ثقافة الأنمي ومحبي المنتجات اليابانية.



تجاوز هذا المتجر الحدود بتقديم تشكيلة واسعة ومتنوعة من السلع والمنتجات، مما جعله وجهة لا غنى عنها للزوار المهتمين بعالم الأنمي.





“Otaku”، الذي يُعَدُّ الأكبر من نوعه في المملكة العربية السعودية، استطاع أن يستقطب عدداً كبيراً من الزوار خلال هذا الموسم، حيث تتوافد الجماهير بشكل يومي لاقتناء لوحات تذكارية ومنتجات تعكس شخصياتهم المفضلة من عالم الأنمي.



يتيح المتجر تجربة فريدة لعشاق الأنمي من خلال توفير مجموعة واسعة من الإكسسوارات المخصصة للشخصيات، إلى جانب تشكيلة من الألعاب المستوحاة من الرسوم المتحركة، الأحذية الرياضية، والمزيد من السلع التذكارية.

ويعكس هذا المتجر تفانيه في تعريف الزوار بثقافة الأنمي اليابانية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الملابس والصور المعدة خصيصًا لهذا العالم الفريد.



“Otaku” يبرز أيضاً بتصميم داخلي مميز يجسِّد عالم الأنمي من خلال جدرانه المزخرفة بالجداريات الفنية، بالإضافة إلى عرض قبعة “تشوبر” الشهيرة ومجموعة واسعة من البوسترات واللوحات التذكارية الثلاثية الأبعاد لأبرز شخصيات الأنمي.



يقع متجر “Otaku” في المنطقة اليابانية بـ “بوليفارد وورلد”، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً.

يُذكر أنه يمكن حجز تذاكر الدخول إلى منطقة بوليفارد وورلد، التي تشمل زيارة متجر “Otaku”، عبر تطبيق وموقع webook.



بهذا الإنجاز البارز والتفوق الواضح، يظل متجر “Otaku” نموذجًا للوجهات الثقافية والترفيهية التي تضيف قيمة مميزة لموسم الرياض، وتلبي احتياجات واهتمامات الجماهير المتنوعة والمهتمة بعالم الأنمي.