احتفالات العيد في السعودية خلال عيد الفطر 2024

أيام قليلة تفصل الدول الإسلامية عن عيد الفطر المبارك، وتتأهب العديد من البلدان لتقديم احتفالات مميزة في هذه المناسيبة، وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل احتفالات العيد في السعودية.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، تحت شعار “عيدكم هنا” أطلقت “روح السعودية” حملة ترويجية لعيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هجرية.

تهدف هذه الحملة الترويجية إلى الاحتفاء بالعيد ونشر البهجة بين المواطنين السعوديين والزوار الأجانب، من خلال تقديم العديد من الفعاليات والعروض.

120 عرضا وفعالية ضمن احتفالات العيد في السعودية

وتأتي حملة العيد بالتعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركائها في منظومة السياحة من القطاعين العام والخاص، وخلال عيد الفطر المبارك تقدم المملكة العربية السعودية والفعاليات نحو 120 منتجا وعرضا وباقة سياحية متنوعة وألعابا نارية وحفلات فنية وعروضا مسرحية موزعة في مناطق السعودية الـ13 كافة.

وتوفر المملكة العربية السعودية العديد من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة وهي، تأشيرة المرور وتأشيرة العمرة، وتأشيرة الأهل والأصدقاء وتأشيرة السياحة، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

فعاليات الهيئة العامة للترفيه

من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن دليل فعاليات عيد الفطر المبارك 2024، وتشمل الحفلات الفنية، وعروض الألعاب النارية والعروض المسرحية، والتي ستغطي جميع مناطق السعودية.

وقالت الهيئة العامة للترفية، إن الألعاب النارية ستنطلق في التاسعة مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، وتضم الفعاليات في العيد بعض العروض المسرحية وقدوم العديد من الممثلين العرب الذين سيقدمون فنونهم للجمهور السعودي.

كما أعلنت لهيئة العامة للترفيه السعودية عن هوية عيد الفطر 2024، تحت شعار “عيدك بين أهلك وناسك”.

ويستقبل بوليفارد سيتي زواره، خلال أيام العيد من الساعة الرابعة مساء حتى الثانية صباحا، في حين يستقبل بوليفارد وورلد زواره من الرابعة مساء حتى الواحدة صباحا، وتستقبل منطقة فيا رياض زوارها من الساعة الثامنة مساء حتى الثالثة فجرا.

و تحت شعار «أحلى الأعياد في جدة بروميناد»، تشهد مدينة جدة فعالية “وجهة العيد” في جدة بروميناد لمدة 10 أيام، حيث تشمل حفلات غنائية، والعروض الشعبية المميزة، وتشكيلة متنوعة من الأطعمة، والفقرات الترفيهية، والأنشطة التفاعلية.

احتفالات العيد في السعودية خلال عيد الفطر 2024

1 ـ الرياض

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في بوليفارد رياض سيتي الرياض.

2 ـ الخبر

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في كورنيش الخبر الشمالي

3 ـ عرعر

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في حديقة برج عرعر.

4 ـ حائل

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في واجهة جبل حائل.

5 ـ جدة

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في ممشى البروميناد جدة.

6 ـ أبها

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في سما أبها

7 ـ الجوف

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في مركز الملك سلمان الحضاري الجوف.

8 ـ الباحة

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في منتزه الأمير حسام.

9 ـ المدينة المنورة

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في أرض مقابل العالية مول المدينة المنورة.

10 ـ تبوك

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في أرض فضاء بوادي ضبعان.

11 ـ نجران

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

12 ـ جازان

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في ممشى طريق الكورنيش

13 ـ بريدة

من الساعة 09:00 مساء إلى 09:05 مساء 10 أبريل/نيسان 2024 في منتزه الملك عبدالله الوطني بريدة.

العروض المسرحية ضمن احتفالات العيد في السعودية

1 ـ مسرحية الجار – الرياض

تبدأ أسعار تذاكر مسرحية “الجار” من 75 ريالا سعوديا، ويمكن متابعتها يوم 18 أبريل/نيسان على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي، الرياض.

2 ـ مسرحية عرس الجن – الدمام

تعرض مسرحية عرس الجن خلال الفترة من 14 وحتى 18 أبريل/نيسان 2024 في كليات الأصالة.

3 ـ مسرحية الصندوق الأحمر – جدة

يمكن متابعة مسرحية الصندوق الأحمر خلال الفترة من 13 وحتى 17 أبريل/نيسان 2024 في النادي الأدبي الثقافي.

الحفلات الغنائية ضمن احتفالات العيد في السعودية

1 ـ حفل تامر عاشور – جدة

يقام الحفل يوم 14 أبريل/نيسان في شاطئ الظلال، درة العروس، طريق الملك عبدالعزيز.

2 ـ حفل ماجد المهندس – جدة

يصل سعر تذكرة ماجد المهندس نحو 862 ريالا سعوديا، ويقام الحفل يوم 11 أبريل/نيسان الساعة 9 مساء في فندق هيلتون جدة.

3 ـ حفل عبادي الجوهر وزينة عماد وعبدالله المستريح – الرياض

يبدأ الحفل في التاسعة مساء يوم 12 أبريل/نيسان في مسرح جامعة الأميرة نورة

4 ـ حفل رابح صقر – الدمام

يقام الحفل في مركز ظهران إكسبو يوم 12 أبريل/نيسان.

5 ـ حفل موضي الشمراني ودحوم الطلاسي – الدمام

يقام الحفل يوم 11 أبريل/نيسان في مركز ظهران إكسبو، ويبلغ سعر التذكرة 460 ريالا.