أفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن لـ21.. قائمة رولينج ستون

من شمال أفريقيا إلى الخليج العربي، من موسيقى الراي إلى موسيقى البوب الراقصة إلى الأغاني الشعبية الرومانسية، يتردد صدى الأغاني العربية خلال القرن الحادي والعشرين إلى خارج المنطقة.. حتى يتم وضع قائمة بأفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن لـ21، في كبرى مجلات الموسيقى الغربية.

ربما تتذكرون كيف اعترفت بيلي إيليش، بحبها لأغاني نانسي عجرم.. وها هي مجلة ذا رولينج ستون، تضع نانسي عجرم ضمن قائمة بأبرز 50 أغنية بوب عربية تعتقد المجلة أنها تمثل أهم الفنانين والاتجاهات والأغاني التي شكلت هذا النوع من الموسيقى.

قائمة رولينج ستون لأفضل 50 أغنية بوب عربية

يضم العالم العربي عشرات البلدان التي يسكنها ما يقرب من 500 مليون نسمة، وهو يتسم بالتنوع الهائل، وموسيقاه تعكس ذلك.

تتضمن قائمة مجلة ذا رولينج ستون، لأفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن الحادي والعشرين كل شيء بدءًا من موسيقى الراي الجزائرية، إلى موسيقى البوب الراقصة المصرية، إلى الأغاني الرومانسية من العراق، والمملكة العربية السعودية.

قائمة مجلة ذا رولينج ستون، لأفضل 50 أغنية بوب عربية، تشمل أغاني يمكن أن يكون لها جذور تقليدية تعود إلى عقود عديدة، ولكنها يمكن أن تعكس أيضًا اتجاهات البوب اليوم، والكثير منها تفعل الأمرين معًا في وقت واحد.

مصر الأولى في الترتيب

هيمن المطربون المصريون، على قائمة مجلة ذا رولينج ستون، لأفضل 50 أغنية بوب عربية، ومنهم محمد منير، وتامر حسني، وشيرين، وهشام عباس، بإجمالي 15 أغنية منها 4 في المراكز العشرة الأولى.

وكان ويجز، أحدث الأسماء المصرية في القائمة، وكانت المهرجانات حاضرة أيضا بأغاني محمد رمضان ،وأوكا، وأورتيجا.

وجاء اللبنانيون في المرتبة الثانية بـ 11 أغنية، 3 منها في المراكز العشرة الأولى.

الهضبة تصدر القائمة

تصدر عمرو دياب “الهضبة”، قائمة مجلة ذا رولينج ستون، لأفضل 50 أغنية بوب عربية، بأغنيته “تملي معاك” التي ما يزال صداها مترددا على ساحة الموسيقى المعاصرة بعد أكثر من 20 عاما على صدورها.

وقد أعاد غنائها الكثير من الفنانين الأجانب، وأبرزهم كانت المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا التي حصد أدائها للأغنية 43 مليون مشاهدة منذ أغسطس الماضي، كما ألهمت الكثير من الفنانين حول العالم لأدائها على طريقتهم الخاصة.

العصر الذهبي للبوب العربي في القرن الحالي كان بين عامي 2000 و2006، مساهما بثمانية من أفضل عشرة أغاني. وها هم أبرز المطربين العرب:

نانسي عجرم جاءت في المركز الثاني بأغنيتها “يا طبطب وأدلع”

الشاب خالد جاء في المركز الثالث بأغنيته “سي لا في”

هشام عباس أتى في المركز الرابع بأغنيته “حبيبي ده”

إيهاب توفيق في المركز الخامس بأغنيته “الله عليك يا سيدي”

فضل شاكر في المركز السادس بأغنيته “يا غايب”

راغب علامة في المركز السابع بأغنيته “نسيني الدنيا”

صابر رباعي جاء في المركز الثامن بأغنيته “سيدي منصور”

سميرة سعيد والشاب مامي في المركز التاسع بـأغنيتهما “يوم ورا يوم”

فلسطين دخلت دائرة الضوء بأغنية محمد عساف “دمي فلسطيني” في المركز العاشر.

هذه الأغنية التي يصفها الصحفي الموسيقي داني حجار، بأنها “صرخة وطنية” شهدت ارتفاعا كبيرا في شعبيتها بعد الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ووصل عدد مرات الاستماع إلى أغنية “دمي فلسطيني”، على منصة سبوتيفاي إلى 14.7 مليون مرة.

جاء في ختام القائمة بالمركز الخمسين، المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله، بأغنية “من مثلك” الرومانسية، والتي تجمع بين الطبول الخليجية ذات الإيقاع البطيء، والبيانو الكلاسيكي وآلات الكمان، وحققت ما يقرب من 140 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وعبد المجيد عبد الله، هو أحد أشهر المطربين في الخليج، الذي أدى عددا ضخمًا من الأغاني الرومانسية التي يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.