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السعودية.. فائض الميزان التجاري يسجّل 43.7 مليار ريال في سبتمبر

انخفضت الصادرات السلعية في السعودية خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023 بنسبة 17.1% عن الشهر نفسه في 2022. حيث بلغت قيمتها 103.8 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية.. فائض الميزان التجاري يسجّل 43.7 مليار ريال في سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أن فائض الميزان التجاري سجّل خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 43.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 27.5% عن فائض آب/أغسطس، وتراجع بنسبة 31.5% على أساس سنوي.

وكشفت بيانات الهيئة السعودية أن الواردات تراجعت بنسبة 14% على أساس شهري لتصل إلى 60 مليار ريال، وهو أقل مستوى لها منذ نيسان/أبريل الماضي، فيما استقرت الصادرات عند مستواها لشهر آب/أغسطس والبالغ 104 مليارات ريال.

وأظهرت البيانات أن الصادرات السلعية بما في ذلك الصادرات النفطية وغير النفطية تراجعت بنسبة 17% عن شهر أيلول/سبتمبر 2022، في حيت تراجعت الواردات بنسبة 2.2%.

وبحسب البيانات فإن الصادرات النفطية في أيلول/سبتمبر الماضي تراجعت بنسبة 17% عن الشهر نفسه من العام المنصرم إذ بلغت 83.1 مليار ريال، وذلك جراء الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته السعودية في أيار/مايو في إطار تحالف “أوبك+”، بهدف خلق استقرار في أسواق النفط العالمية.

وانخفضت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 17.2% في أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022 لتصل إلى21 مليار ريال.

وتعُّد “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” من أهم سلع الصادرات غير النفطية حيث شكلت 3.03%، وقد انخفضت عن شهر أيلول/سبتمبر بنسبة %35.8، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما”
بنسبة 27.1%. في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي شكلت21.7% من إجمالي الواردات، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 17.9%.

وكانت الصين في صدارة الدول في الصادرات والواردات وفقاً للبيانات، إذ بلغ حجم صادراتها 19 مليار ريال، مقابل 12.3 مليار حجم الواردات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...