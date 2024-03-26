السعودية.. ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 0.8% في يناير 2024

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الصادرات غير النفطية السعودية، التي تشمل إعادة التصدير، سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 11.5%.

وارتفعت قيمة السلع السعودية المعاد تصديرها بنسبة 42.6% في كانون الثاني/يناير مقارنة بالشهر المماثل في 2023. بينما انخفضت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 10.3% خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%.

وأظهر التقرير أيضًا انخفاض نسبة الصادرات البترولية السعودية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في كانون الثاني/يناير 2023 إلى 74.8% في كانون الثاني/يناير 2024.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في كانون الثاني/يناير بنسبة 1.4% مقارنة مع الشهر نفسه في 2023. وعند النظر للميزان التجاري السلعي في السعودية، فقد انخفض الفائض بنسبة 26.3% عن كانون الثاني/يناير 2023.

وبالمقارنة مع الشهر السابق كانون الأول/ديسمبر 2023، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6%. بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية “تشمل إعادة التصدير” بنسبة 9.3%، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5%. وسجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 28.2% بالمقارنة مع كانون الاول/ديسمبر 2023.

وتعد اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت %23.0 من إجمالي الصادرات، تليها منتجات الصناعات الكيماوية (%22.9).

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل %22.0 من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها (%13.6).

وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته %15 من إجمالي الصادرات في كانون الثاني/يناير الماضي، تليها كوريا الجنوبية (%10.3)، ثم اليابان(%10.1).

وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والبحرين، ومصر، وتايوان، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة %69.5 من إجمالي الصادرات.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته %21.0 من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة (%8.1)، ثم الإمارات (%7.8).

وكانت كل من الهند، واليابان، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته %62.8 من إجمالي الواردات.