واصل سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 25 ديسمبر 2023، ارتفاعه في مختلف أعيرة المعدن الأصفر، بما يتراوح بين 17، و23 جنيها، ليصل لمستويات قياسية جديدة، رغم أن البورصات العالمية في عطلة عيد الميلاد.

سعر الذهب في مصر والسوق الموازية

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ 3070 جنيها

ويحدد سعر الذهب في مصر، بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، لهذا يظهر سعر الذهب في مصر، وكأن سعره أعلي من سعر الذهب عالميا، وذلك لو احتسبت سعره وفقا لسعر الدولار الرسمي.

وحسب سعر الذهب اليوم في مصر، تصل قيمة الدولار في سعر جرام الذهب “دولار الصاغة”، في تعاملات الاثنين 25 ديسمبر 2023، إلى نحو 52.95 جنيها، فيما يبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة نحو 30.85 جنيها.

واستمر سعر الذهب اليوم في مصر، في الارتفاع رغم عطلة البورصات العالمية، بسبب احتفالات عيد الميلاد، وثبات متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وقيمة المشغولة ذهبية، يتم تحديدها حسب وزنها بالجرام، وتضاف إليه قيمة مصنعيه تدفع للتاجر، حسب الاتفاق مع المشتري، تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه، حسب عيارها، ووزنها.

أسعار الفائدة وتعويم الجنيه

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة على الإقراض، والودائع، عند 20.25%، و19.25% على التوالي.

ويتوقع الخبراء، أن يتخذ قرار رفع أسعار الفائدة، بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري، للحد من الطلب، وكبح التضخم.

وفي العقود الآجلة لمدة عام، في سوق المشتقات المالية الدولية، يتم تحديد سعر الجنيه المصري، مقابل الدولار الواحد، بما يتراوح بين 49، و50 جنيها، مقارنة بنحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا.

وتقترب مفاوضات الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، من الانتهاء، حسب بلومبرج، للوصول إلى اتفاق جديد برنامج إصلاح اقتصادي، وقرض جديد تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، وهي ضعف قيمة قرض الصندوق الحالي المجمد لمصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 24

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ 3070 جنيها

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه، الاثنين 25 ديسمبر 2023، إلى نحو 3486 جنيها للشراء، و3509 جنيهات للبيع، مقابل نحو 3463 جنيها للشراء، و3486 جنيها للبيع، أمس الأحد، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، الاثنين 25 ديسمبر 2023، إلى نحو 2614 جنيها للشراء، و2631 جنيها للبيع، مقابل نحو 2597 جنيها للشراء، و2614 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ 3070 جنيها

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الاثنين 25 ديسمبر 2023، إلى نحو 24.400 ألف جنيه للشراء، و24.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.240 ألف جنيه للشراء، و24.400 ألف جنيه للبيع، أمس الأحد.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الاثنين 25 ديسمبر 2023، إلى نحو 3050 جنيها للشراء، و3070 جنيها للبيع، مقابل نحو 3030 جنيها للشراء، و 3050 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3509 3486 عيار 22 3216 3195 عيار21 3070 3050 عيار 18 2631 2614 عيار 14 2047 2033 عيار 12 1754 1743 الجنيه الذهب 24560 24400 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 في محال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023

واستمر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، الاثنين 25 ديسمبر 2023، في البنوك العاملة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ 3070 جنيها

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، نحو 51 جنيها للشراء، و52 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عالميا

وبلغ سعر الذهب عالميا، في نهاية تداولات الأسبوع، نحو 2053.08 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل في تداولات الجمعة لأعلى مستوياته منذ 3 أسابيع.

والبورصة الأمريكية، عطلة اليوم الاثنين، بسبب عيد الميلاد.

وانتعش سعر الذهب عالميا، مع تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، ما أدى لتراجع مؤشر الدولار، وعوائد السندات.

ويتوقع نحو 38% من المتعاملين، حسب أداة “فيدو وتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، اتخاذ البنك المركزي الأمريكي، قرار بتخفيض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة، من الإقبال على الذهب، الذي يعتبر مخزنا للقيمة، لكنه لا يدر عائدا.