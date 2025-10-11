تريليوني دولار تخسرها الأسهم وخسائر أكبر للعملات المشفرة بتدوينة من ترامب

تسبب منشور واحد للرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في خسارة سوق الأسهم الأمريكية ما يُقدر بتريليوني دولار من قيمتها يوم الجمعة، فيما شهدت العملات المشفرة خسائر كبيرة تم فيها محو 19 مليار دولار خلال 24 ساعة، و أثرت هذه التصفية على أكثر من 1.6 مليون متداول، مما يجعلها أكبر تصفية للعملات المشفرة في التاريخ. كان سوق الأسهم قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق إلى أن نشر ترامب على منصة “تروث سوشيال” الساعة 10:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تدوينة متهمًا الصين بـ”التصرف بعدائية شديدة” بسبب “احتكارها” للمعادن الأرضية النادرة. وكانت العبارة الرئيسية التي هزت السوق في منشوره المكون من 500 كلمة هي ذكر “زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”. وكان رد فعل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حادًا، حيث انخفض بنسبة 2.7% مع إغلاق التداول، مسجلاً أسوأ أداء له منذ موجة بيع حادة في أوائل أبريل. كما تعرض متداولو سوق العملات المشفرة لتصفية قياسية بعد أيام قليلة من وصول سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وذلك بعد أن أثار الرئيس ترامب موجة من التقلبات في الأسواق العالمية، مُعلنًا أنه سيفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين وضوابط على تصدير البرمجيات. وقبل تدوينة ترامب كانت قيمة البيتكوين قد ارتفعت بنحو 10.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 126,000 دولار أمريكي لكنها عادت وانخفضت إلى 105,000 دولار أمريكي – وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران – بعد تغريدة ترامب قبل أن ترتد مرة أخرى فوق 112,000 دولار أمريكي. تعرّضت عملة الإيثيريوم لضربة موجعة، لكن هذا لم يكن سوى أقل القليل، إذ شهدت عشرات العملات البديلة انهيارًا شبه كامل.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا