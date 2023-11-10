مما لا شك فيه أن عروض البلاك فرايدي في المملكة العربية السعودية 2023 تعد من الأحداث التجارية الكبيرة على مستوى العالم. ومع اقتراب تاريخ عروض البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء، ينتظر الكثيرون بشغف العروض المذهلة والتخفيضات الهائلة على منتجاتهم المفضلة. سواء كنتَ تتطلع إلى أجهزة إلكترونية، أو ملابس، أو منتجات المطبخ، فإن البلاك فرايدي في السعودية سيوفر لك الفرصة الفريدة للتسوق بأفضل الأسعار والاستفادة من صفقات رائعة.

عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

في التقرير التالي نستعرض معًا أقوى عروض البلاك فرايدي في السعودية لعام 2023، ونقدم لكم قائمة مفصلة بأهم التخفيضات والعروض المثيرة التي لا يمكنكم تفويتها. استعدوا لتجربة تسوق فريدة واحصلوا على كل ما تحلمون به بأفضل الأسعار.

متى تبدأ عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023؟

تُعتبر الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام موعدًا تقليديًا لعروض البلاك فرايدي السعودية، ولكن بعض المتاجر قد تختار البدء في هذه العروض مبكرًا، ممتدة لفترة أطول. لذا، من المتوقع أن تبدأ عروض البلاك فرايدي في السعودية لعام 2023 في 24 نوفمبر، وتستمر حتى نهاية الشهر.

على العموم، ينتهي عادةً معظم العروض في غضون أسبوع من بدايتها، ولكن يمكن أن تتغير هذه المدة استنادًا إلى عدة عوامل، منها كفاءة المشاركين في التجارة واستجابة المتسوقين للتخفيضات وغيرها. في بعض الحالات، قد تمتد العروض حتى يتم بيع كل العناصر المخفضة.

قائمة بأكواد الخصم ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

قيمة الخصم كود الخصم المتجر 30% وتصل حتى 75% ALC60 نون Noon 25% وتصل حتى 75% ALCOUPON نمشي Namshi تصل حتى 70% ALCP شي إن SHEIN يصل إلى 57% Echo Show 5 أمازون Amazon تصل حتى 50% IMA1115 أي هيرب iHerb تصل حتى 50% AC44 ليفيل شوز levelshoes تصل حتى 70% NEXT20 ماكس فاشون Maxfashion تصل حتى 20% Farfetch فارفيتش FARFETCH تصل حتى 50% HD7 ستايلي Styli تصل حتى 80% AA70 ايوا Eyewa تصل حتى 60% ALCOT6 علي إكسبريس Aliexpress قائمة بأكواد الخصم ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

شهر نوفمبر يعد شهرًا مرتقبًا لكل المتسوقين، حيث تقدم العديد من المتاجر عبر الإنترنت تخفيضات خاصة وخصومات بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية. لمساعدتكم في الاستفادة القصوى من أفضل خصومات البلاك فرايدي في السعودية لعام 2023، سنقدم لكم قائمة بأفضل المتاجر وأفضل العروض المتاحة:

أكواد خصم نون Noon ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر نون خصومات على جميع المنتجات تبدأ من 30% وتصل حتى 75% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “ALC60” إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع الكوبون للاستفادة من هذا العرض واستمتع باسترداد نقدي يصل إلى 50 ريال سعودي.

ملاحظة: هذه السنة سيتم إطلاق عروض قبل البلاك فرايدي على موقع نون، ابتداءً من يوم 23 نوفمبر 2023، لذا لا تُفَوِّت فرصة الاستفادة من هذه العروض وقُم بزيارة موقع نون الإلكتروني واستغل العروض المذهلة التي تنتظرك في هذا الحدث التسويقي الكبير.

أكواد خصم نمشي Namshi ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر نمشي خصومات على جميع المنتجات تبدأ من 25% وتصل حتى 75% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “ALCOUPON” الإضافي الذي يمنحك خصم 15% على طلبك، قم بزيارة موقع نمشي للاستفادة من هذا العرض واستمتع باسترداد نقدي يصل إلى 50 ريال سعودي.

أكواد خصم شي إن SHEIN ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر شي إن خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 70% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “ALCP” إضافي يمنحك خصم 15% على طلبك، قم بزيارة موقع شي إن للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم أي هيرب iHerb ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر أي هيرب خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 50% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم IMA1115 إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع أي هيرب للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم أُناس Ounass ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر أُناس خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 80% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “H13” إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع أُناس للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم ليفيل شوز levelshoes ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر ليفيل شوز خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 50% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم ” AC44″ إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع ليفيل شوز للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك

خصومات ليفيل شوز levelshoes ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أكواد خصم ماكس فاشون Maxfashion ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر ماكس فاشون خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 70% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “NEXT20” إضافي يمنحك خصم 15% على طلبك، قم بزيارة موقع ماكس فاشون للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم فارفيتش FARFETCH ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر فارفيتش خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 20% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “Farfetch” إضافي يمنحك خصم بقيمة 150 ريال سعودي في حالة تجاوزت مبلغ 1875 ريال سعودي في طلبك، قم بزيارة موقع فارفيتش للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم ستايلي Styli ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر ستايلي خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 50% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم ” “HD7إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع ستايلي للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم ايوا Eyewa ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر ايوا خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 80% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم AA70 إضافي يمنحك خصم 20% على طلبك، قم بزيارة موقع ايوا للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم علي إكسبريس Aliexpress ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر علي إكسبريس خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 60% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “ALCOT6” إضافي يمنحك خصم على طلبك، قم بزيارة موقع علي إكسبريس للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم ممزورلد mumzworld ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر ممزورلد خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 60% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم ” “ACMW33إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع ممزورلد للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم بلومينغديلز bloomingdales ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر بلومينغديلز خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 40% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم “HD3” إضافي يمنحك خصم 10% على طلبك، قم بزيارة موقع بلومينغديلز للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أكواد خصم Sun and Sand ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر الشمس والرمال خصومات على جميع المنتجات تصل حتى 75% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم أيضًا كود خصم”MK1″ الإضافي الذي يمنحك خصم 20% على طلبك، قم بزيارة موقع خصومات Sun and Sand للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم إضافي على عملية شرائك.

أقوى عروض أمازون Amazon ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أقوى عروض أمازون Amazon ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تُعد فعالية البلاك فرايدي واحدة من الفعاليات التجارية الأكثر انتظارًا في العام، حيث ينتظر الكثير من الناس للاستفادة من التخفيضات الهائلة على المنتجات المختلفة، وفيما يلي أبرز عروض أمازون للبلاك فرايدي في السعودية 2023:

أكواد خصم أمازون على أجهزة الصوت الذكية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

وعدت أمازون بتوفير ما يصل إلى 57% على مجموعة أجهزتها، سيحصل مكبر الصوت الذكي Echo Pop والجيل الثالث من Echo Show 5 على خصم مذهل.

أكواد خصم أمازون على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أعلن أمازون عن خصم يصل إلى 40% على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والملحقات من علامات تجارية مشهورة مثل Google وSamsung وGarmin وXiaomi وBelkin وغيرها، كما سيتم توفير خصومات تصل إلى 25% على منتجات الإضاءة الذكية التي تشمل العلامات التجارية المعروفة مثل فيليبس هيو.

أكواد خصم أمازون على الأجهزة الكهربائية للمطبخ ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يمكن لأولئك الذين يبحثون عن توفير في الأجهزة الكهربائية للمطبخ الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 30% على “عناصر العناية بالأرضيات والبياضات من Shark وVax وPhilips مع أمازون، بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير خصم مماثل في فئة “أدوات الطهي الكهربائية والمشروبات الساخنة” التي تتضمن العلامات التجارية المشهورة مثل Ninja وTefal وDe’Longhi وCosori.

أكواد خصم أمازون على منتجات العناية الشخصية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

ستوفر أمازون تخفيضات في الأسعار تصل إلى 60% على فرشاة الأسنان الكهربائية من Oral-B وPhilips ومنتجات العناية بالشعر وأدوات إزالة الشعر، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء توفير ما يصل إلى ربع سعر أدوات تصفيف الشعر الكهربائية، مع تواجد علامات تجارية مشهورة مثل Remington وghd.

أكواد خصم أمازون على الألعاب الإلكترونية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أعلن أمازون عن تخفيضات في الأسعار تصل إلى 40% على ألعاب الفيديو ووحدات التحكم والواقع الافتراضي والملحقات، يتضمن هذا العرض علامات تجارية بارزة مثل نينتندو وسوني ومايكروسوفت، بالإضافة إلى يوبيسوفت وشركات ألعاب رئيسية أخرى.

أكواد خصم أمازون على ألعاب الترفيه المنزلي ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

سيحصل المشتركون في Amazon Prime على خصم يصل إلى 25% على الألعاب من LEGO إلى Barbie، كما ستقدم خدمة Prime Video عروضًا ترويجية لفترة محدودة حيث يمكن لجميع المتسوقين توفير ما يصل إلى 50% على مجموعة مختارة من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

أكواد خصم أمازون على أفلام الإيجار الجديدة ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

سيتمكن أعضاء Amazon Prime من استئجار الأفلام التي تم إصدارها مؤخرًا مثل Spider-Man: Across the Spider-Verse و Fast X بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر بعض الإيجارات فقط 1.99 جنيهًا إسترلينيًا.

أقوى التخفيضات على الهواتف ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أقوى التخفيضات على الهواتف ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تعتبر فترة البلاك فرايدي في السعودية من أبرز الأحداث التجارية التي ينتظرها الكثيرون، إذ إنها فرصة ذهبية للحصول على أفضل الصفقات على الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وفيما يلي قائمة بأقوى التخفيضات التي تم الإعلان عنها لهذا العام في السعودية:

1. كود خصم أمازون “APP2021”

يوفر لك هذا الكود خصومات تبدأ من 25% وتصل إلى 70% على جميع الإلكترونيات لأشهر الماركات العالمية، حيث يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشاشات التلفزيونية والأجهزة اللوحية وغيرها، ستتمتع بالتسوق من مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

2. كود خصم نون “ABC666”

هذا الكود يمنحك خصومات تصل إلى 35% على الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى من أشهر الماركات العالمية، ستتمتع بالتسوق السهل والمريح من منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة نون بأسعار مخفضة تصل حتى 35%.

3. كود خصم كارفورPB9″ “

بفضل هذا الكود ستحصل على خصومات تصل إلى 30% على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى عند التسوق من كارفور، سوف تتمكن من اختيار المنتجات ذات الجودة العالية من أهم المصنعين العالميين بأسعار أقل من المعتاد.

4. كود خصم فورديل “ “FR14

هذا الكود يمنحك خصومات تصل إلى 20% على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى عند التسوق من فورديل، سوف تتمكن من اختيار المنتجات ذات الجودة العالية من أهم المصنعين العالميين بأسعار أقل من المعتاد.

5. كود خصم سارا مارت “ “sm80

يوفر لك هذا الكود خصم 20% على جميع الإلكترونيات لأشهر الماركات العالمية، حيث يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشاشات التلفزيونية والأجهزة اللوحية، ستتمتع بالتسوق من سارا مارت مع خصم إضافي بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية على جميع المنتجات يصل إلى 70%.

أقوى التخفيضات على الملابس ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أقوى التخفيضات على الملابس ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تُقدم العديد من متاجر ومحلات بيع الملابس الجاهزة خصومات وعروض مميزة بمناسبة البلاك فرايدي، إليك أبرز هذ العروض فيما يلي:

1- تخفيضات نمشي تصل حتى 90% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استمتع بالتسوق من قائمة تخفيضات نمشي الرائعة هذا العام حيث يقدم المتجر خصومات على جميع الأزياء والملابس تبدأ من 40% وتصل إلى 90%، كما يمكنك الاستفادة من عرض “اشتر واحد واحصل على الآخر مجانًا” خلال الفترة ما بين 25 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، ولا تنس استخدام كود خصم نمشي 2023 الحصري ALCOUPON”” للحصول على خصم إضافي.

2- تخفيضات أمريكان إيجل تصل حتى 50% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استمتع بالراحة والأناقة المطلقة من خلال التسوق من أمريكان إيجل مع عروض لا تصدق، احصل على خصم ثابت بنسبة 50% على جميع القطع، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 15% باستخدام رمز خصم الحصريALLC” “، هذا العرض المذهل ساري من 23 نوفمبر إلى 30 نوفمبر بمناسبة تخفيضات البلاك فرايدي في السعودية 2023.

3- تخفيضات H&M تصل حتى 40% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

لا تفوت فرصتك لاختيار الملابس العصرية والأحذية من H&M خلال تخفيضات البلاك فرايدي 2023، استمتع بخصومات تصل إلى 40%، مع خصم إضافي بنسبة 20% على العناصر كاملة السعر باستخدام كوبونات H&M الحصرية للبلاك فرايديAAFF” “.

4- تخفيضات مودانيسا تصل حتى 70% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تسوق من تشكيلات الملابس العصرية المتوفرة لدى مودانيسا بخصم يصل إلى 70% وخصم إضافي 10% إذا استخدمت كود خصم مودانيسا 2023″MNN345″ من موقع الكوبون.

5- تخفيضات أُناس تصل حتى 80% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم موقع أُناس ملابس فاخرة بأسعار مخفضة بشكل لا يصدق خلال تخفيضات البلاك فرايدي مع خصم يصل إلى 80% على جميع القطع، احصل على خصم إضافي 10% عند استخدام كود خصم أُناس “H13″المقدم من موقع الكوبون.

6- تخفيضات Sivvi تصل حتى 80% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استمتع بأحدث عروض Sivvi Black Friday على الأزياء الرجالية والنسائية والإكسسوارات المتنوعة، والتي تتراوح من 50% حتى 80% على مجموعة واسعة من المنتجات، كما يمكنك الحصول على خصم إضافي بقيمة 20% عند تفعيل كود خصم Sivvi “ALC” الذي تجده حصريًا في موقع الكوبون.

7- تخفيضات VogaCloset تصل حتى 41% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استمتع بعروض البلاك فرايدي في السعودية 2023 من فوغا كلوسيت وتسوق أرقى الأحذية والملابس والإكسسوارات من الماركات العالمية الشهيرة وبأسعار معقولة، تبدأ العروض على فوغا كلوسيت من الأحد 21 نوفمبر، وتستمر حتى 29 نوفمبر، بخصومات تتراوح بين 20% حتى 41% على كافة المشتريات، وتأكد أيضًا من استخدام كود خصم فوغا كلوسيت الحصري 2023HD313″ ” للحصول على خصم إضافي قدره 37%.

8- تخفيضات Gap تصل حتى 30% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم متجر جاب الإلكتروني خصم يصل إلى 30% على جميع المنتجات المعروضة في المتجر بدون استثناء، يمكنك الاستمتاع بتصفح مجموعة واسعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات لجميع الأعمار بأسعار ممتازة مع خصم إضافي وحصري قيمته 10% من موقع الكوبون عند استخدام كود الخصمHD23″ “، بإستخدام هذا الكود ستتمكن من توفير الكثير من المال والحصول على ملابس عالية الجودة.

9- تخفيضات The Outnet تصل حتى 70% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم متجر ذا أوت نت تشكيلة رائعة من الملابس من أشهر دور التصميم العالمية ومن مختلف الماركات العريقة، ابدأ تسوقك أثناء تخفيضات البلاك فرايدي المنتظرة لعام 2023 من The Outnet واحصل على عروض مذهلة تصل إلى 70% على تشكيلة واسعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات والحقائب من أرقى الماركات العالمية.

10- تخفيضات شي إن تصل حتى 70% ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

كوبون شي إن NYS”” هو من بين الخصومات والتخفيضات التي يقدمها متجر شي إن على جميع المنتجات، يوفر هذا الكوبون خصمًا يصل الى 70% ضمن تخفيضات البلاك فرايدي، اغتنم الفرصة واحصل على أقوى العروض والصفقات على الملابس في شي إن.

أقوى التخفيضات على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أقوى التخفيضات على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

إذا كنت تبحث عن الأحذية المريحة وذات الجودة العالية بأسعار مذهلة، عليك ألا تفوت تخفيضات البلاك فرايدي على الأحذية في عدة متاجر مشهورة، ستجد خصومات تصل إلى 40% إلى جانب خصومات إضافية باستخدام بعض رموز الخصم الحصرية، إليك أبرز هذه المتاجر:

1- تخفيضات نمشي على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استمتع بخصومات من موقع نمشي تصل إلى 40% ولا تنسى تطبيق كود الخصم الحصري “ALC1” للحصول على خصم إضافي على مشترياتك، ويمكنك الاختيار من بين العلامات التجارية العالمية المشهورة مثل Nike، New Balance، Vans، Converse، Skechers، PUMA وغيرها.

2- تخفيضات ليفيل شوز على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استعد للاستمتاع بأفضل عروض البلاك فريداي عند زيارة ليفيل شوز، هذا المتجر يقدم لك خصومات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 10% باستخدام رمز الخصم الحصري “AC44″الذي يمكن تفعيله أثناء عملية الشراء، ضع في اعتبارك أن هذا العرض يشمل جميع العناصر المميزة المشار إليها بشارة “النجمة”، لذا احرص على استغلال هذه الفرصة لتجربة رائعة للتسوق.

3- تخفيضات بلومينغديلز على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استخدم كود الخصم الحصريHD3″ ” عند التسوق من بلومينغديلز في البلاك فرايدي في السعودية 2023، للحصول على خصم 10% على الأحذية المختارة واستمتع بخصومات تصل إلى 80% على جميع الملابس والأحذية، لا تفوت هذه الفرصة لتجديد خزانة ملابسك بقطع مميزة وجذابة.

4- تخفيضات أمريكان إيجل على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تمتع بخصم ثابت بنسبة 50% على جميع القطع عند التسوق من أمريكان إيجل في البلاك فرايدي، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 15% باستخدام رمز الخصم الحصري “”ALLC استفد من هذا العرض المدهش الذي سيكون ساريًا من 23 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2023.

5- تخفيضات أديداس Adidas على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

اكتشف تخفيضات Adidas الحصرية في فترة البلاك فرايدي في السعودية التي تصل إلى 60% على منتجات أديداس، وخصم إضافي يساوي 20% على عند استخدام الكود الحصري “ADI20”.

6- تخفيضات H&M على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استعد للاستفادة من عروض الجمعة السوداء في متجر H&M، لا تفوت فرصة اختيار قطع عصرية وأحذية مميزة بخصومات تصل إلى 40%، H&M تقدم أيضًا خصم إضافي بنسبة 20% على جميع العناصر بأكملها باستخدام كوبونات H&M الحصرية للجمعة السوداءAAFF” “، وهذا العرض المذهل ساري من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2023.

7- تخفيضات فوغا كلوسيت على الأحذية ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

اكتشف عروض VogaCloset الحصرية في الفترة من 26 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، واستمتع بخصم يصل إلى 48% على الأحذية الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى خصومات إضافية عند استخدام كود خصم “HD313”.

أقوى التخفيضات على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تُقدم العديد من متاجر ومحلات الألعاب الإلكترونية وألعاب الأطفال تخفيضات وعروض مميزة بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية 2023، إليك أبرز هذ العروض:

1- تخفيضات أمازون على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم أمازون كود خصم “APP2021″يوفر لك خصومات تصل إلى 70% على جميع الألعاب الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، بما في ذلك مستلزمات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ستتمتع بالتسوق من مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

2- تخفيضات بوتري بارن كيدز على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم متجر بوتري بارن كيدز تخفيضات في البلاك فرايدي ضخمة بنسبة 30%، كما يُقدم خصم إضافي بقيمة 15% على جميع منتجات عند استخدام الكود “AAP3”.

3- تخفيضات FirstCry على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم متجرFirstCry تخفيضات في البلاك فرايدي بنسبة 10%، كما يُقدم خصم إضافي بقيمة 10%على جميع منتجات عند استخدام الكود الحصريMK88″.”

4- تخفيضات ممزورلد على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم متجر ممزرولد تخفيضات بقيمة 60% خلال العروض الخاصة بالبلاك فرايدي، كما يُقدم خصم إضافي بقيمة 10% على جميع منتجات عند استخدام الكود الحصري ACMW33″”.

5- تخفيضات ماماز آند باباز على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

استمتع بتخفيضات تبدأ من 40% على معظم المنتجات من ماماز آند باباز في السعودية، واستخدم كود خصم ” “HD44للحصول على خصم إضافي على جميع المشتريات عبر الإنترنت.

6- تخفيضات جاب على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

الحصول على تخفيضات تصل إلى 70% على جميع المشتريات من جاب في السعودية، واستخدم كود خصم “HD4” للحصول على خصم بقيمة 20%.

7- تخفيضات بات بات على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تخفيضات تصل إلى 80% على جميع المشتريات من بات بات في السعودية، واستخدم كود خصم “HD2” للحصول على خصم بقيمة 15%.

8- تخفيضات علي إكسبريس على الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم متجر علي إكسبريس تخفيضات تصل إلى 90% خلال العروض الخاصة بالبلاك فرايدي، كما يُقدم خصم إضافي على جميع منتجات عند استخدام الكود الحصري”ALCOT6″ .

أقوى التخفيضات على التجميل والعناية بالبشرة ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تُقدم العديد من متاجر ومحلات بيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة تخفيضات وعروض مميزة بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية 2023، إليك أبرز هذ العروض:

1- تخفيضات أمازون Amazon ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم أمازون خصومات على قسم مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالبشرة تصل حتى 40% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، قم بزيارة موقع أمازون للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

2- تخفيضات نمشي Namshi ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم نمشي خصومات على مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالبشرة تصل حتى 25% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، قم بزيارة موقع نمشي للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

3- تخفيضات شي إن SHEIN ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم شي إن خصومات على مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالبشرة تصل حتى 15% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم كود “ALCP”يمنحك خصم إضافي على المنتجات، قم بزيارة موقع شي إن للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

4- تخفيضات تطيب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم تطيب خصومات على مستحضرات التجميل والعطور تبدأ من 10% حتى 60% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم كود “PF20″يمنحك خصم إضافي على المنتجات، قم بزيارة موقع تطيب للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

5- تخفيضات نايس ون Nice One ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم Nice One خصومات على مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالبشرة تصل حتى 85% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم كود “HD1” الذي يمنحك خصم إضافي على المنتجات، بالإضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 10% على كل طلب، قم بزيارة موقع نايس ون للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

6- تخفيضات باث اند بودي وركس ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم باث آند بودي وركس خصومات على مجموعة مختارة من العطور وكريمات الجسم المغذية حيث يمكنك شراء منتجين والحصول على 2 مجانًا، أو شراء 3 منتجات والحصول على 4 مجانًا بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم كود “AL33″الذي يمنحك خصم إضافي بنسبة 5% على المنتجات، قم بزيارة موقع آند بودي وركس للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

7- تخفيضات ذا بودي شوب ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم باث آند بودي وركس خصومات تتراوح بين 20% إلى 70% على مجموعة مختارة من العطور وكريمات الجسم المغذية، كما يمنحك عرض شراء منتجين والحصول على 2 مجانًا، أو شراء 3 منتجات والحصول على 4 مجانًا بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، كما يُقدم كود ” “ALCPNالذي يمنحك خصم إضافي على المنتجات، قم بزيارة موقع ذا بودي شوب للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

8- تخفيضات نون Noon ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يقدم نون خصومات على قسم مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالبشرة تصل حتى 70% بمناسبة فترة البلاك فرايدي في السعودية 2023، قم بزيارة موقع نون للاستفادة من هذا العرض والحصول على خصم على عملية شرائك.

أقوى التخفيضات على أجهزة وأثاث المنزل ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

أقوى التخفيضات على أجهزة وأثاث المنزل ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

تُقدم العديد من متاجر ومحلات الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية تخفيضات وعروض مميزة بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية 2023، إليك أبرز هذ العروض:

1- تخفيضات أمازون ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

يُقدم أمازون خصومات تصل إلى 40% على جميع الأدوات المنزلية لأشهر الماركات العالمية، وخصم إضافي على يصل إلى 30% على جميع الأجهزة الإلكترونية المنزلية.

2- تخفيضات بوتري بارن ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

قم بشراء ديكور وأثاث منزلي فريد من نوعه من بوتري بارن السعودية واستمتع بعروض ترويجية تتراوح بين 30% إلى 70%، مع خصم إضافي 5% على جميع المنتجات عند استخدام كود بوتري بارنA4VL” ” من الكوبون.

3- تخفيضات Crate & Barrel ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

قم بشراء ديكور وأثاث منزلي فريد من نوعه من Crate & Barrel السعودية واستمتع بعروض على مجموعة واسعة من مستلزمات المطبخ وديكور المنزل تبدأ من 20% وتصل إلى 75%، مع خصم إضافي 5% على جميع المنتجات عند استخدام كود A22″” عند الشراء.

4- تخفيضات West Elm ضمن عروض البلاك فرايدي في السعودية 2023

قم بتجهيز مساحات معيشتك بأثاث منزلي فاخر واستفد من عروض وست إلم 2023 التي تتراوح من 30% إلى 70%، استمتع بخصم إضافي بقيمة 5% عند استخدام كود خصم “A4444” المقدم لك من موقع وست إلم.