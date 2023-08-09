الإمارات، مئات العروض والخصومات الحصرية عبر “متجر ديوا”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقديمها باقة كبيرة من العروض والخصومات لمتعامليها من خلال “متجر ديوا”، وذلك بالتعاون مع 471 شركة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تشجيع المتعاملين على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية، بالاستفادة من 818 عرضاً من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة على تطبيقها الذكي المتوفر على منصات «IOS» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية.

وتوفر الهيئة لمتعامليها أصحاب الهمم مجموعة إضافية من الخدمات والخصومات مثل النوادي الصحية والبرامج التعليمية وبرامج التأهيل وغيرها.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتعزيز جودة الحياة وسعادة كافة المعنيين، وترسيخ قيم الإيجابية والاستدامة في المجتمع، وتشجيع المتعاملين على تبني نمط حياة واعٍ ومسؤول، انسجاماً مع الجهود الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وأضاف أن الهيئة تبنّت هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية، يُعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها ذات قيمة مضافة، ما أسهم في ارتفاع نسبة سعادة المجتمع إزاء الهيئة من 82% في عام 2013 إلى 93.02% في 2022، مشيرا إلى أن الهيئة سجلت في العام 2022، نسبة 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.

وتشمل عروض “متجر ديوا” خصومات على باقات الاتصالات، والحياة الذكية، وخدمات المصارف، والتأمين، وأنظمة البيوت الذكية، والسفر والترفيه، وخدمات البنوك، والتسوق، وخدمات الصيانة، وخدمات الشركات الاستشارية، وشركات نقل الأثاث، وغيرها.

وتقدم الهيئة، من خلال المتجر عروضاً حصرية لتوفير أجهزة التحكم بالاستهلاك والأجهزة المعززة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، كما تتوفر أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.

وإلى جانب “متجر ديوا”، توفر الهيئة لأصحاب الهمم مجموعة من الخدمات الذكية المؤهلة التي تسهل حصولهم على الخدمات والمعلومات التابعة للهيئة بيسر، بجانب خصومات لأصحاب الهمم المواطنين من خلال بطاقة “سند”، على بعض الخدمات ومن بينها رسوم تشغيل وإيقاف خدمة الكهرباء والمياه، ورسوم فحص العداد (في حالة سلامة العداد)، ورسوم تحديث معلومات المتعامل مجاناً ورسوم إصدار شهادة المخالصة.