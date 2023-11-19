أقوى 10 عروض البلاك فرايدي في الإمارات 2023

عروض البلاك فرايدي في الإمارات 2023 هي الفرصة المثالية للتسوق بخصومات هائلة قد تصل إلى 90% على مختلف السلع والمنتجات، من الملابس والأحذية إلى الإلكترونيات ومستحضرات التجميل.

ونقدم في هذا التقرير أقوى عروض البلاك فرايدي في الإمارات 2023، وسنوفر لك قائمة مفصلة بأبرز التخفيضات والعروض المثيرة التي لا يمكنك تفويتها، استعد للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها والحصول على كل ما ترغب فيه بأفضل الأسعار.

متى تبدأ عروض البلاك فرايدي في الإمارات 2023؟

ستبدأ عروض البلاك فرايدي في الإمارات 2023 في يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري وتنتهي مع نهاية الشهر، حيث ستتاح فرصة للمتسوقين للاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والخدمات.

أقوى خصومات البلاك فرايدي في الإمارات 2023

يعتبر البلاك فرايدي من أهم الفعاليات التجارية في الامارات، حيث يقدم تخفيضات هائلة على العديد من المنتجات والماركات الشهيرة، وفيما يلي قائمة بأقوى خصومات البلاك فرايدي في الامارات 2023:

خصومات نون Noon بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر نون بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 70٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم نون خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة مشترياتهم عند استخدام كود الخصم ” ALM21″، لا تتردد في زيارة موقع نون الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات أمازون amazon بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر أمازون بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات 70% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم نون خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة مشترياتهم عند استخدام كود الخصم ” ALMOAMZ1″، لا تتردد في زيارة موقع أمازون الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات نمشي Namshi بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر نمشي بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 30٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم نمشي خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة مشترياتهم عند استخدام كود الخصم “RRA12″، لا تتردد في زيارة موقع نمشي الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات على إكسبريس بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر علي إكسبريس بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن خصم يصل حتى 30 درهم عند الشراء بقيمة 200 على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم علي إكسبريس خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “ALM30″، لا تتردد في زيارة موقع علي إكسبريس الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات فارفتيش FARFETSH بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر فارفتيش بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 25٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم فارفتش خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “FFQ23B”، لا تتردد في زيارة موقع فارفتش الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات أُناس OUNASS بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر أُناس بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 40٪ على جميع المنتجات و 80% على منتجات مختارة، بالإضافة إلى ذلك يُقدم أُناس خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “”CM131، لا تتردد في زيارة موقع أُناس الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات 6 ذا ستريت بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر 6 ذا ستريت بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 70٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم 6 ذا ستريت خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “” M22، لا تتردد في زيارة موقع 6 ذا ستريت الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات آي هيرب iHerb بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر آي هيرب بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 22٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم آي هيرب خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “” 23DOUBLE1، لا تتردد في زيارة موقع آي هيرب الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات سيفورا Sephora بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر سيفورا بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 30٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم سيفورا خصم إضافي يصل إلى 5٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “” SS131، لا تتردد في زيارة موقع سيفورا الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات ممزورلد Mumzworld بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر ممزورلد بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 50٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم ممزورلد خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “” ACMW11، لا تتردد في زيارة موقع ممزورلد الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات فوغا كلوسيت VogaCloset بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر فوغا كلوسيت بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 32٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم فوغا كلوسيت خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “AM”، لا تتردد في زيارة موقع فوغا كلوسيت الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات أديداس Adidas بمناسبة البلاك فرايدي في الإمارات 2023

أعلن متجر أديداس بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 50٪ على جميع المنتجات، لا تتردد في زيارة موقع أديداس الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات ستايلي Styli بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر ستايلي بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 80٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم ستايلي خصم إضافي يصل إلى 15٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” AM4″، لا تتردد في زيارة موقع ستايلي الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات نايس ون Nice one بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر نايس ون بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 80٪ على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم نايس ون خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم “ALM3″، لا تتردد في زيارة موقع نايس ون الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات ترينديول Trendyol بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر ترينديول بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 50% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم ترنديول خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” ALM110″، لا تتردد في زيارة موقع ترنديول الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات جاب GAP بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر جاب بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 30% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم جاب خصم إضافي يصل إلى 20٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” ALM3″، لا تتردد في زيارة موقع جاب الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات فوت لوكر Foot Locker بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر فوت لوكر بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 75% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم فوت لوكر خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” ZPR9″، لا تتردد في زيارة موقع فوت لوكر الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات بلومينغديلز Bloomingdales بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر بلومينغلديلز بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 50% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم بلومينغديلز خصم إضافي يصل إلى 15٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” AM”، لا تتردد في زيارة موقع بلومينغديلز الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات ليفل شوز Level Shoes بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر ليفل شوز بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 40% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم ليفل شوز خصم إضافي يصل إلى 15٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” ALM”، لا تتردد في زيارة موقع ليفل شوز الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات جوميا Jumia بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر جوميا بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 80% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم جوميا خصم إضافي يصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” D118″، لا تتردد في زيارة موقع جوميا الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات شي إن SHEIN بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر شي إن بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 80% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم شي إن خصم إضافي يصل إلى 15% من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” ALM15″، لا تتردد في زيارة موقع شي إن الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

خصومات ماكس فاشن Maxfashion بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023

أعلن متجر ماكس فاشن بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 عن عروض رائعة وتخفيضات تصل حتى 75% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يُقدم ماكس فاشن خصم إضافي يصل إلى 10% من قيمة المشتريات عند استخدام كود الخصم ” MXS30″، لا تتردد في زيارة موقع ماكس فاشن الإلكتروني للتعرف على باقي العروض والخصومات.

أقوى عروض أمازون في البلاك فرايدي في الامارات 2023

تُعد عروض أمازون بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات لعام 2023 فرصة رائعة للاستفادة من عروض مدهشة، تشمل هذه العروض ما يلي:

تُقدم أمازون بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات 2023 خصم يصل إلى 70٪ على بعض أجهزة Amazon Echo المختارة، كما تُقدم أيضًا خصم يصل إلى 50٪ على أجهزة Fire TV ومجموعة محددة من أجهزة البث.

تُقدم خصم يصل إلى 40٪ على بعض سماعات الرأس ومضخمات الصوت المختارة، كما يُمكن للمتسوقين الاستفادة من خصم يصل إلى 30٪ على بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية محددة.

تُقدم أمازون خصومات تصل حتى 25٪ على أجهزة التلفاز ومضخمات الصوت المحددة.

تُقدم أمازون خصومات تصل إلى 20٪ على بعض الأجهزة منزلية محددة، كما تتيح لك خصم يصل إلى 15٪ على الملابس والأحذية المحددة، وخصم بحد أدنى يصل إلى 10٪ على ألعاب محددة.

أقوى التخفيضات على الهواتف في البلاك فرايدي في الامارات 2023

تعتبر فترة البلاك فرايدي في الامارات من الأحداث التجارية الرئيسية المنتظرة، وتمثل فرصة مهمة للاستفادة من أفضل الصفقات في مجال الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وفيما يلي قائمة بأقوى التخفيضات المعلن عنها لهذا العام في الامارات:

1. كود خصم أمازون “ ALMOAMZ10“

هذا الكود يوفر لك خصومات تتراوح بين 30% و 70% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها، ستستمتع بالتسوق من تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة تصل إلى 40%.

2. كود خصم سامسونج “ SS0001“

هذا الكود يوفر لك خصومات واسترجاع نقدي يصل حتى 200 درهم على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها.

3. كود خصم شرف دي جي “DG100“

هذا الكود يوفر لك خصومات بنسبة 80% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها.

4. كود خصم جروبون “WELCOME15“

هذا الكود يوفر لك خصومات تصل حتى 75% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها.

5. كود خصم أمازون “ “APP2021

هذا الكود يوفر لك خصومات تتراوح بين 30% و 70% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها.

6. كود خصم نون ALM21″“

هذا الكود يوفر لك خصومات تصل حتى 20% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها، بالإضافة إلى إسترجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتك.

7. كود خصم دايسون “A18”

هذا الكود يوفر لك خصومات تصل حتى 5% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها.

8. كود خصم سيتروس “” ALM2

هذا الكود يوفر لك خصومات تصل حتى 10% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها، بالإضافة إلى إسترجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتك.

9. كود خصم كارفور “ “DL4

هذا الكود يوفر لك خصومات تصل حتى 40% على كل الأجهزة الإلكترونية لأشهر الماركات العالمية، وتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية وغيرها، بالإضافة إلى إسترجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتك.

أقوى التخفيضات على الملابس في البلاك فرايدي في الامارات 2023

تعد فترة البلاك فرايدي في الامارات أحد أهم الأحداث التجارية المنتظرة، وتشكل فرصة حاسمة للاستفادة من أفضل العروض في مجال الموضة والأزياء الرجالية والنسائية فيما يلي قائمة بأقوى الخصومات التي تم الإعلان عنها في الامارات:

1- تخفيضات نمشي Namshi

يُقدم متجر نمشي تخفيضات تصل حتى 60% مع خصم إضافي بنسبة 20% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” “ALM26على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

2- تخفيضات أُناس Ounass

يُقدم متجر أُناس تخفيضات تصل حتى 40% مع خصم إضافي بنسبة 20% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” “CM131على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

3- تخفيضات سيفي Sivvi

يُقدم متجر سيفي تخفيضات تصل حتى 70% مع خصم إضافي بنسبة 15% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ALM2على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

4- تخفيضات ماسيز Macys

يُقدم متجر ماسيز تخفيضات تصل حتى 50% على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

5- تخفيضات مانجو

يُقدم متجر مانجو تخفيضات تصل حتى 20% مع خصم إضافي بنسبة 5% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ALM16 على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

6- تخفيضات إتش آند إم H&M

يُقدم متجر إتش آند إم تخفيضات تصل حتى 70% مع خصم إضافي بنسبة 20% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” AK47على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

7- تخفيضات نايكي Nike

يُقدم متجر نايكي تخفيضات تصل حتى 50% على قسم الملابس الرياضية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

8- تخفيضات ريبوك Reebok

يُقدم متجر ريبوك خصم بنسبة 15% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ALM1على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

9- تخفيضات أمريكان إيجل

يُقدم متجر أمريكان إيجل تخفيضات تصل حتى 30% مع خصم إضافي بنسبة 8% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ZJ2Pعلى قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

10- تخفيضات فيكتوريا سيكرت

يُقدم متجر فيكتوريا سيكرت تخفيضات تصل حتى 78% مع خصم إضافي بنسبة 15% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ZC3P على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

11- تخفيضات مودانيسا Modanisa

يُقدم متجر مودانيسا تخفيضات تصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 23% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” Mj18على قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

12- تخفيضات The Outnet

يُقدم متجر ذا أوتينت تخفيضات تصل حتى 80% مع خصم إضافي بنسبة 15% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” OUTNET15CSعلى قسم الملابس والأزياء الراقية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

أقوى التخفيضات على الأحذية في البلاك فرايدي في الامارات 2023

مناسبة البلاك فرايدي في الامارات تعد مناسبة تجارية هامة جدًا وتمثل فرصة حاسمة للاستفادة من افضل العروض في مجال الأحذية الرجالية والنسائية، فيما يلي أقوى التخفيضات التي تم الاعلان عنها في الامارات:

1- تخفيضات كروكس Crocs

يُقدم متجر كروكس تخفيضات تصل حتى 40% مع خصم إضافي بنسبة 10% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ALM1Cعلى قسم الأحذية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

2- تخفيضات فوت لوكر Foot Locker

يُقدم متجر فوت لوكر تخفيضات تصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 10% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ZPR9 على قسم الأحذية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

3- تخفيضات نون Noon

يُقدم متجر نون تخفيضات تصل حتى 70% مع خصم إضافي بنسبة 10% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ALM21على قسم الأحذية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

4- تخفيضات بوما Puma

يُقدم متجر بوما تخفيضات تصل حتى 30% مع خصم إضافي بنسبة 10% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” ALMعلى قسم الأحذية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

5- تخفيضات Sun&Sand Sports

يُقدم متجر سن آند ساند تخفيضات تصل حتى 75% مع خصم إضافي بنسبة 10% عند إستخدام كود الخصم الحصري ” ” AH1على قسم الأحذية، لا تتردد في زيارة المتجر والاستفادة من تخفيضات البلاك فرايدي في الامارات 2023.

أقوى التخفيضات على الألعاب في البلاك فرايدي في الامارات 2023

تعتبر مناسبة البلاك فرايدي فرصة رائعة للتسوق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمتاجر الألعاب، فيما يلي سنوافيك بأبرز الالمتاجر التي تُقدم أفضل عروض وأقوى صفقات على الألعاب التي ترغب في اقتنائها:

1- تخفيضات تويز آر اص Toys R us

يُقدم متجر Toys R us تخفيضات تصل حتى 30% على جميع ألعاب ومستلزمات الأطفال، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” ALM” يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

2- تخفيضات بات بات Patpat

يُقدم متجر بات بات تخفيضات تصل تبدأ من 50% وتصل حتى 80% على جميع ألعاب ومستلزمات الأطفال، لا تتردد في التسوق من بات بات في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

3- تخفيضات مذركير Mothercare

يُقدم متجر مذركير تخفيضات تصل حتى 50% على جميع ألعاب ومستلزمات الأطفال، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري “” ZFLKA يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

4- تخفيضات ماماز آند باباز Mamas & Papas

يُقدم متجر ماماز آند باباز تخفيضات تصل حتى 75% على جميع ألعاب ومستلزمات الأطفال، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري “” ALM3 يمنحك نسبة خصم 15% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

5- تخفيضات ممزورلد Mumzworld

يُقدم متجر ممزورلد تخفيضات تصل حتى 40% على جميع ألعاب ومستلزمات الأطفال، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري “” ACMW11 يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

أقوى التخفيضات على التجميل والعناية بالبشرة في البلاك فرايدي في الامارات 2023

إذا كنت تبحث عن أفضل التخفيضات على منتجات التجميل والعناية بالبشرة في الإمارات خلال فترة البلاك فرايدي، لا تبحث بعيدًا، فقد جمعنا لك مجموعة لا تُضاهى من العروض والخصومات التي لا يمكن تفويتها، إليك أبرز التخفيضات على أشهر الماركات ومتاجر التجميل الإلكترونية:

1. تخفيضات أي هيرب iHerb

يُقدم متجر أي هيرب تخفيضات تصل حتى 85% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” “ALMيمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

2. تخفيضات باث آند بودي وركس Bath & Body Works

يُقدم متجر باث آند بودي وركس تخفيضات تصل حتى 80% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” “AC10يمنحك نسبة خصم 5% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

3. تخفيضات سيفوراSephora

يُقدم متجر سيفورا تخفيضات تبدأ من 30% وتصل حتى 70% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” “SS131يمنحك نسبة خصم 5% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

4. تخفيضات ذا بودي شوب The Body Shop

يُقدم متجر ذا بودي شوب عرض اشتري 3 منتجات واحصل على واحد هدية على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” “BS2يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

5. تخفيضات ايوا Eyewa

يُقدم متجر ايوا تخفيضات تصل حتى 30% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” “TT10يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

6. تخفيضات لوك فانتاستك Look Fantastic

يُقدم متجر لوك فانتاستك تخفيضات تصل حتى 40% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، لا تتردد في زيارة الموقع والتسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

7. تخفيضات كير تو بيوتي Care To Beauty

يُقدم متجر كير تو بيوتي تخفيضات تصل حتى 50% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، لا تتردد في زيارة الموقع والتسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

8. تخفيضات ماكس فاشن Maxfashion

يُقدم متجر ماكس فاشن تخفيضات تصل حتى 75% على جميع منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري “MXS30” يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

أقوى التخفيضات على أجهزة وأثاث المنزل في البلاك فرايدي في الامارات 2023

بمناسبة البلاك فرايدي في الامارات، تُقدم المتاجر تخفيضات هائلة على الأجهزة المنزلية والأثاث، وإليك أبرز هذه التخفيضات:

1. تخفيضات دايسون Dyson

يُقدم متجر دايسون تخفيضات تصل حتى 5% على الأجهزة الكهربائية المنزلية وديكور المنزل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” “A18الذي يمنحك نسبة خصم 5% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

2. تخفيضات نون Noon

يُقدم متجر نون تخفيضات تصل حتى 70% على الأجهزة الكهربائية المنزلية وأثاث المنزل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” ” ALM21 الذي يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

3. تخفيضات بوتري بارنPottery Barn

يُقدم متجر بوتري بارن تخفيضات تصل حتى 30% على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية وأثاث المنزل، لا تتردد في زيارة الموقع والتسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

4. تخفيضات ويست إلمWest Elm

يُقدم متجر ويست إلم تخفيضات تصل حتى 40% على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية وأثاث المنزل، لا تتردد في زيارة الموقع والتسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.

5. تخفيضات كريت اند بارل

يُقدم متجر كريت اند بارل تخفيضات تصل حتى 20% على المستلزمات المنزلية وديكور المنزل، بالإضافة إلى ذلك يُقدم كود الخصم الحصري ” ” ALM1 الذي يمنحك نسبة خصم 10% إضافية عند التسوق في فترة البلاك فرايدي في الامارات 2023.