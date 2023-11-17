يعتبر الألماس من الأحجار الكريمة الثمينة والمرغوبة في جميع أنحاء العالم، وبعض الألماس يتمتع بقيمة خيالية تجعله من بين أغلى 10 ماسات في العالم.

في هذا المقال نستكشف أغلى 10 ماسات في العالم وقصصها الشيقة، ستجد فيها القطع الثمينة التي تحمل في طياتها ملايين الدولارات وتاريخًا فريدًا، دعونا نتعرف على هذه القطع ونستعرض تاريخ كل منها.

أغلى 10 ماسات في العالم

قد تكون الماسات من أعجب الأحجار الكريمة التي تزيّن عالم المجوهرات، وتعتبر بعضها من أغلى القطع في العالم، فيما يلي سنستعرض لك أغلى 10 ماسات في العالم من حيث القيمة والتاريخ:

ماسة كوه-إي-نور/ كوهينور The koh I noor

تعتبر ماسة كوه-إي-نور أو كوهينور واحدة من أشهر وأغلى الماسات في العالم، ويصل ثمنها اليوم إلى ما يقارب مليار دولار.

يعود تاريخ الماسة إلى القرن الثالث عشر وهي تعود بالأصل لشرق الهند، وتزن الماسة 105 قيراطات وتشتهر بتضاريسها المتعددة وأسلوب قطعها الفريد.

ماسة كالينغام The cullinan I

تم اكتشاف ماسة كالينغام في جنوب أفريقيا عام 1905، وتعد الماسة الأكبر والأغلى في قطعة مجمعة وتعتبر أيضًا جزءًا من تاج المملكة المتحدة.

يبلغ سعرها نحو 400 مليون دولار، ويبلغ وزنها حوالي 530 قيراطًا وتتميز بلونها الأبيض النقي ولمعانها الرائع.

ماسة الأمل The hope diamond

تُعرف ماسة الأمل بأنها واحدة من أكثر الماسات شهرة وغموضًا في العالم، يُعتقد أن هذه الماسة الزرقاء بحجم 45.52 قيراطًا تعود للهند القديمة وتُعرف بتاريخ ملكي طويل ومسحور.

ويبلغ سعرها ما بين 200 و250 مليون دولار.

ماسة القرن The centenary diamond

تُعد ماسة القرن واحدة من أكبر الماسات في العالم، حيث يبلغ وزنها 273.85 قيراطًا، ويبلغ سعرها 90 مليون دولار.

وتتميز الماسة بلونها الأبيض النقي وتتمتع بتصميم قطع فريد يسمح للضوء بالتسلل والتوهج مرة أخرى من جميع الزوايا.

ماسة النجمة الوردية The pink star

تُعد ماسة النجمة الوردية واحدة من أندر الماسات في العالم، حيث تبلغ قيمة هذه الماسة نحو 83.2 مليون دولار، ويبلغ وزنها 59.60 قيراطًا، وتتميز بلونها الوردي النقي وتعتبر جوهرة استثنائية في السوق.

ماسة ويتيلسباش The wittelsbach diamond

تُعد ماسة ويتيلسباش واحدة من أكثر الماسات ثمنًا وجمالًا في العالم، تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار، ويبلغ وزنها 35.56 قيراطًا ولونها الأزرق العميق يجعلها محببة للعديد من المشترين والمجموعات الجوهرية.

ونستون الزرقاء The Winston blue

تعتبر ماسة ونستون الزرقاء واحدة من أجمل وأندر الماسات الزرقاء في العالم، يبلغ سعرها حوالي 23.8 مليون دولار، يبلغ وزنها 13.22 قيراطًا ويُعتقد أنها تملك لونًا نقيًا وصافيًا يجذب الأنظار.

الماسة الوردية المثالية The perfect pink

تتميز الماسة الوردية المثالية بتوهجها الرائع ولونها الوردي النادر، تبلغ قيمتها 23 مليون دولار، يُعتقد أن وزنها يصل إلى 14.23 قيراطًا، وهي تحظى باهتمام كبير من قبل محبي الألماس.

ماسة موساييف الحمراء The Moussaieff Red

تعد ماسة موساييف الحمراء واحدة من أندر الماسات الحمراء في العالم، تبلغ 20 مليون دولار ويبلغ وزنها 5.11 قيراطًا ويُعتقد أنها تمتلك لون أحمر متألق.

ماسة قلب الخلود The heart of eternity

تعد قلب الخلود واحدة من الماسات الزرقاء النادرة والجميلة، ويصل وزنها إلى ما يزيد عن 27 قيراطًا، ويبلغ سعرها 16 مليون دولار، وتمتاز بشكلها الفريد على شكل قلب يجذب الأنظار.