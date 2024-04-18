“STC” أفضل مكان عمل في السعودية.. متفوقة على أرامكو

حصلت شركة الاتصالات السعودية العملاقة “STC“، على المركز الأول كأفضل مكان عمل في السعودية، حسبما أظهرت قائمة “لينكد إن” (LinkedIn) لأفضل الشركات في السعودية لعام 2024.

وحملت قائمة “لينكد إن” لأفضل الشركات في السعودية لعام 2024، عدد من البيانات الهامة عن سوق العمل السعودي، بحسب منصة “لينكد إن”، وهي أكبر شبكة مهنية في العالم.

صراع العمالقة.. “STC” تتفوق على أرامكو

وحسب قائمة قائمة “لينكد إن” لأفضل مكان عمل في السعودية، أطاحت شركة الاتصالات السعودية العملاقة “STC“، بعملاق النفط السعودي “أرامكو”، كأفضل مكان عمل في السعودية هذا العام، منهيًا بذلك سلسلة السنوات الثلاث التي قضتها شركة النفط العملاقة في أعلى القائمة.

وتعتمد القائمة السنوية لمنصة “لينكد إن”، عن أفضل أماكن عمل في السعودية، على البيانات الحصرية للمنصة، وتهدف لمساعدة المهنيين على تحديد أفضل أماكن العمل التي تساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية، حيث تكشف القائمة عن الشركات الرائدة التي توفر فرص النمو والتعلم لموظفيها، والمساواة في مكان العمل، وتتميز بثقافة مؤسسية راسخة.

” STC” أفضل مكان عمل في السعودية

تربعت شركة الاتصالات السعودية العملاقة “STC”، على المركز الأول كأفضل مكان عمل في السعودية، ثم جاءت شركة البحر الأحمر العالمية للتطوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المركز الثاني، تليها عملاق النفط السعودي “أرامكو” في المركز الثالث، وجاءت شركة “سير”، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون التايوانية متعددة الجنسيات لتصنيع عقود الإلكترونيات، في المركز الرابع تليها مجموعة “روشن” في المركز الخامس.

وتشمل القائمة أيضًا ثالث أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، بنك الرياض، والناقل الوطني السعودية، وبروكتر آند جامبل، ومجموعة شلهوب وغيرها.

شركة الاتصالات السعودية العملاقة “STC”

وحسب قائمة “لينكد إن”، فشركة الاتصالات السعودية “STC” هي الشركة الأم لشركة channels by stc و stc pay وغيرها، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول لاستضافة مراكز البيانات، والمكاتب، وخدمات الإنترنت والاتصالات في السعودية.

وأضافت، أن أبرز المهارات التى تطلبها شركة الاتصالات السعودية “STC“، هي الاتصالات، والتقنية المالية، ودورة حياة تطوير الأنظمة، وأن المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا في الشركة، هي مدير مشروع، وممثل خدمة العملاء، وأخصائي خدمة العملاء.

أسباب جذب السعودية المواهب الماهرة

أرجع موقع Linkedin الخطوات السعودية في جذب المواهب الماهرة إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية، وهي الخطة التي تعد حجر الزاوية في مسعى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان لبناء اقتصاد غير نفطي متنوع وذو أهمية عالمية.

وهي خطة قيد التنفيذ منذ فبراير 2021، وتقدم حوافز للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف المسؤولون في وقت سابق من هذا العام عن برنامج جديد لإقامة المواهب الخاصة للقطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية السياحية وغيرها.

وقد دفع البحث عن المواهب، الحكومة السعودية، إلى إعادة النظر مؤخرًا في الرسوم الشهرية المطبقة منذ عام 2017 على المغتربين.

نمو الشركات يعزز سمعة المنطقة كمركز أعمال رائد

وذكرت منصة “لينكد إن”، في تقديمها للقائمة:” تظهر قوائم هذا العام كيف تواصل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية النمو والتوسع، مما يعزز سمعة المنطقة كمركز أعمال رائد”.

وأضافت:” أشارت أبحاثنا سابقًا إلى رغبة المهنيين في التحركات المهنية الجديدة في عام 2024″.

وقالت سلمى الطنطاوي، كبيرة محرري الأخبار في LinkedIn، إن هذه قائمة أفضل الشركات في السعودية، وأفضل مكان عمل، تعترف بأصحاب العمل الذين يمكن أن يكونوا الخيار الأفضل للمحترفين الذين يتطلعون إلى القيام بهذه التحركات.

كيف توصلوا إلى هذه قائمة أفضل الشركات في السعودية؟

تستخدم منصة “لينكد إن”، بياناتها الخاصة لتصنيف الشركات بناءً على 7 عوامل تقول إنها تساهم في التطوير الوظيفي، بما في ذلك فرص تعزيز النمو، ونطاق التعلم، والمساواة في مكان العمل، واستقرار الشركة، وثقافة الشركة.

والشركات التي لديها ما لا يقل عن 500 موظف بدوام كامل في الدولة هي المؤهلة فقط للدخول في القائمة التى تغطي شهور عام 2023 بأكمله.

وتعد قائمة “لينكد إن”، لأبرز الشركات بمثابة دليل للموظفين في جميع مراحل مسيرتهم المهنية، سواء كانوا يخططون لتغيير مساراتهم الوظيفية أو يرغبون في العودة إلى سوق العمل بعد انقطاع، أو حتى الأفراد الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم.