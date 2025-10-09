. .. by . ..

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 11583 نقطة

غلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً بمقدار 24.04 نقطة ليصل إلى مستوى 11583.31 نقطة

غلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، مرتفعاً بمقدار 24.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 11583.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 127 شركة.

 وكانت أسهم شركات ساسكو، والدريس، وكابلات الرياض، ودلة الصحية، وليفا، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاز، وكيمانول، وحلواني إخواني، وباتك، ومعدنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و4.02%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، والأندية للرياضة، وبترو رابغ، وشمس، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والدريس، وسليمان الحبيب، والأندية للرياضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 112.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 25805.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من أربعة ملايين سهم.

