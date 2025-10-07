. .. by . ..

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند تداولات 6.1 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 21.97 نقطة بتداولات 6.1 مليار

مؤشر سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، منخفضاً بمقدار (21.97) نقطة ليصل إلى مستوى (11583.23) نقطة وبتداولات بلغت قيمتها (6.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (305) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (85) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (154) شركة.

وكانت أسهم شركات تسهيل، وطيران ناس، وأنابيب الشرق، ورسن، والخريف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، ومجموعة إم بي سي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.20%) و(3.58%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وشمس، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، وطيران ناس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (19.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (25520.62) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (58) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ستة ملايين سهم.

