سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات 6.2 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الإثنين، مرتفعاً بمقدار (76.61) نقطة ليصل إلى مستوى (11605.20) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (6.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (307) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (149) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (97) شركة.

وكانت أسهم شركات مرافق، والإعادة السعودية، ومعادن، وساسكو، ولوبريف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والبحري، واتحاد اتصالات، والعربي، وثمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(3.04%)، فيما كانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وشمس، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والرياض، ومعادن، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الإثنين مرتفعًا بمقدار (64.55) نقطة، ليصل إلى مستوى (25540.27) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ستة ملايين سهم.