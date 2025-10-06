. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةأسواق المال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات 6.2 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً بمقدار 76.61 نقطة بتداولات 6.2 مليارات ريال

. .. by . ..
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية الرئيس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الإثنين، مرتفعاً بمقدار (76.61) نقطة ليصل إلى مستوى (11605.20) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (6.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (307) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (149) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (97) شركة.

وكانت أسهم شركات مرافق، والإعادة السعودية، ومعادن، وساسكو، ولوبريف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والبحري، واتحاد اتصالات، والعربي، وثمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(3.04%)، فيما كانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وشمس، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والرياض، ومعادن، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الإثنين مرتفعًا بمقدار (64.55) نقطة، ليصل إلى مستوى (25540.27) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ستة ملايين سهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا