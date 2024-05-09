بنك أوف أمريكا يبقي على توصية الشراء لأسهم شركة أبل مع رفع السعر المستهدف إلى 230 دولاراً

حافظ بنك أوف أميركا على تصنيفه “الشراء” لسهم شركة أبل، مع تحديد سعر مستهدف يبلغ 230.00 دولارًا أمريكيًا، وذلك على الرغم من إطلاق الشركة مؤخرًا لمنتجات جديدة.

وجاء هذا التصنيف بعد الحدث الذي أقيم يوم الأحد، والذي شهد كشف النقاب عن أجهزة iPad Air و iPad Pro الجديدة، بالإضافة إلى Pencil Pro و Magic Keyboard.

وأغلق سهم أبل تداوله يوم الأربعاء عند سعر 182.74 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن هناك إمكانية لارتفاعه بنسبة 25.9% إذا وصل إلى هدف بنك أوف أميركا.

وأكد محلل BofA Securities، في تقرير له، على الابتكار المستمر لشركة أبل، خاصة فيما يتعلق بتقنية أشباه الموصلات الخاصة بها.

وأشار المحلل إلى إدخال شريحة M4 الجديدة في iPad Pro، والتي تتميز بمحرك عصبي متقدم لتمكين وظائف الذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه الوظائف إمكانيات مثل عزل الأجسام المصورة عن خلفيتها في فيديو بدقة 4K باستخدام برنامج Final Cut Pro من شركة أبل، بالإضافة إلى اكتشاف المستندات لإعادة ترتيب الإطارات وإزالة الظلال في الصور.

أثنى المحلل على الميزات الجديدة لنظام تشغيل iPadOS، والتي تُعزّز قدرات البحث المرئي والنص المباشر، وتُحسن من تجربة المستخدم بشكل عام. وتتماشى هذه التحديثات مع التزام أبل المُستمر بتطوير برمجياتها وتحسين تجربة مستخدمي أجهزتها.

توقعات شركة أبل

وأشارت توقعات إدارة أبل، خلال مكالمة الأرباح الأسبوعية الأخيرة، إلى نموّ مُتوقع لمبيعات آيباد في الربع الثالث من عام 2024 بمعدلاتٍ مُضاعفة، مُتعافيةً من انخفاضٍ بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثاني. ويُعزى هذا النمو المُتوقع جزئيًّا إلى إطلاق أجهزة iPad جديدة، والتي ستكون متاحةً للطلب يوم الأحد 12 مايو، وستتوفر في المتاجر يوم الأربعاء 15 مايو.

وعلى الرغم من التطورات الأخيرة، لم تُغير BofA Securities توقعاتها أو هدفها السعري لأسهم أبل.

وتُبرّر BofA قرارها بالإيمان بأن أبل لا تزال في مراحلها المبكرة من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع وجود إمكانيات كبيرة لزيادة هامش الربح الإجمالي وتعزيز نمو قطاع خدماتها.

أظهرت شركة أبل، وفقًا لموقع InvestingPro، ، التزامًا راسخًا بتحقيق عوائد للمساهمين على مدار 12 عامًا متتالية من خلال زيادة أرباحها، مما يُعد دليلًا قاطعًا على استقرارها المالي ونهجها الصديق للمستثمرين.

ويشهد على ذلك أيضًا الارتفاع الأخير في سعر سهم أبل بنسبة 7.74% خلال أسبوع واحد، مما يعكس استقبالًا إيجابيًا في السوق بعد إطلاق منتجها الأخير والتفاؤل بشأن الأرباح القادمة.

ويُعزز برنامج إعادة شراء الأسهم الضخم الذي تبلغ قيمته 110 مليارات دولار، إلى جانب استمرار الشركة في توزيعات أرباح سخية للعام الثالث عشر على التوالي، الثقة الراسخة التي تتمتع بها الإدارة في الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية.