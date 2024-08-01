سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024.. الفرق مع السوق السوداء ينكمش

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بينما زاد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ليصل لأعلى مستوى له، منذ قيام البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه المصري، قبل 145 يوما.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 57.14% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 28 قرشا، في انكماش كبير للفرق بين السوق الرسمي، والسوداء، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء، بينما زاد متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة.

فيما قفز متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-8-2024، وسط ركود يسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4%

توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في مصر، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر) بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2024 /2025.

وأضافت هولار، في تصريحات للصحفيين، أن الصندوق يتوقع أن تتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري الأخري، مثل انخفاض التضخم إلى أقل من 15% في العام المالي الحالي، والذي ينتهى في 30 يونيو المقبل.

ويمكن للحكومة المصرية الآن، سحب 820 مليون دولار من برنامج قرضها من صندوق النقد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ومدته 46 شهرا، وذلك بعد أن قال صندوق النقد، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق لإصلاح الاقتصاد المصري، مع الحكومة المصرية.

ووقعت الحكومة المصرية، مع صندوق النقد، اتفاقية قرض مرتبطة ببرنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، قيمته 3 مليارات دولار، في ديسمبر 2022، قبل توسيعه في مارس الماضي، إلي 8 مليارات دولار، عقب أزمة اقتصادية حادة.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 1-8-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 1-8-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 1-8-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 48.52 جنيها للشراء، و48.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.36 جنيها للشراء، و48.46 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 48.55 جنيها للشراء، و48.65 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.51 جنيها للشراء، و 48.61 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.72 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.51 48.61 بنك مصر 48.51 48.61 بنك الإسكندرية 48.51 48.61 البنك التجاري الدولي “cib” 48.51 48.61 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.62 48.72 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 10 قرش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 47.90 جنيها للشراء، و48.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 1-8-2024

وزاد متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 52.59 جنيها للشراء، و52.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.38 جنيها للشراء، و52.49 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 51.78 جنيها للشراء، و52.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.98 جنيها للشراء، و53.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 1-8-2024

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 62.33 جنيها للشراء، و62.47 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.15 جنيها للشراء، و62.31 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 61.45 جنيها للشراء، و62.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.67 جنيها للشراء، و62.96 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 1-8-2024

وزاد متوسط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 12.93 جنيها للشراء، و12.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.89 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 12.78 جنيها للشراء، و13.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.80 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 1-8-2024

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.24 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.17 جنيها للشراء، و13.19 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 1-8-2024

وزاد متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 158.78 جنيها للشراء، و159.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 158.13 جنيها للشراء، و158.50 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 156.59 جنيها للشراء، و159.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.45 جنيها للشراء، و160.73 جنيها للبيع، أمس.